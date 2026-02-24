Rozpoczynający się 23 lutego turniej w Meridzie przyniesie emocje związane z rywalizacją dwóch reprezentantek Polski. W głównej drabince znalazły się (rozstawiona z numerem ósmym) Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

Linette (47. WTA) w pierwszej rundzie zmierzy się z Niemką Tatjaną Marią. Jest ona sklasyfikowana ledwie cztery miejsca niżej w rankingu od Polki. Obie panie w przeszłości grały ze sobą tylko raz - 10 lat temu. Była to finałowa runda kwalifikacji do turnieju WTA w Miami. Górą wówczas była Polka, która wygrała 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport