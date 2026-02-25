Co dalej z Jastrzębskim Węglem? Słynny klub siatkarski walczy o przetrwanie

Zarząd KS Jastrzębski Węgiel przedstawił swoje stanowisko w komunikacie. Zaznaczono w nim, że klub przeżywa obecnie kłopoty finansowe, które są spowodowane trudną sytuacją partnera strategicznego - Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku i również była związana z kryzysem w branży górniczej.

"Trudno jest teraz Klubowi odnaleźć się w realiach, które są następstwem kryzysu, jaki dotknął naszego największego Mecenasa. Zarząd Klubu nie ucieka jednak od odpowiedzialności. Jastrzębski Węgiel był zawsze solidnym pracodawcą i partnerem, a Klub stanowił przyjazne miejsce do pracy, czego dowody otrzymywaliśmy wielokrotnie. Zależy nam na tym, by tak było dalej" – napisano w komunikacie.

"Od dłuższego czasu dokładamy wszelkich starań, by pozyskać również dodatkowe źródła finansowania. Po to, by zapewnić ciągłość pracy i działania Klubu, bez uszczerbku i szkody dla jego pracowników, drużyny oraz sztabu szkoleniowego" – zapewniono.

"Jedyne o co możemy prosić jako Zarząd Klubu to w przypadku: zawodników – o dalszą wyrozumiałość i cierpliwość; kibiców – o nieustające wparcie, jak ma to miejsce przez cały sezon; mediów – o zaniechanie powielania niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji, mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd; zaś Partnerów biznesowych – o zaufanie i pomoc w tej wyjątkowo trudnej dla Klubu sytuacji" – dodano na zakończenie.

JSW Jastrzębski Węgiel zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli PlusLigi. W 21 dotychczasowych meczach zanotował 12 zwycięstw, wywalczył 33 punkty i ma szansę na grę w play-off.

Klub z Jastrzębia-Zdroju to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w polskiej siatkówce. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski (2004, 2021, 2023, 2024), ma też w dorobku cztery srebrne i osiem brązowych medali. Dwukrotnie wywalczył Puchar i Superpuchar Polski. Dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów (2023, 2024).

