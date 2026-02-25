First Step Championship 12. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
W najbliższą sobotę 28 lutego odbędzie się gala First Step Championship 12 w Koluszkach. W walce wieczoru Michał Miłek zawalczy z Wenezuelczykiem Gabrielem Ruizem. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
Łącznie zobaczymy tego wieczoru dwanaście pojedynków w różnych formułach walki. Dojdzie do pięciu pojedynków w MMA (z czego dwa na zasadach semi-pro), pięciu w K1 oraz dwóch w formule bokserskiej.
Pierwotnie bohaterem walki wieczoru miał być Gracjan Wyroślak, który wypadł jednak z rozpiski. Tym samym rywalem Michała Miłka będzie Gabriel Ruiz, który przystąpi do tego pojedynku po czterech porażkach z rzędu.
Po raz ostatni Wenezuelczyk był widziany w klatce trzy tygodnie temu, kiedy poległ przez techniczny nokaut (TKO) w pierwszej rundzie z Mateuszem Kisielewskim.
Ponadto na gali odbędzie się starcie wagi ciężkiej między Łukaszem Łysoniewskim a Bartoszem Boguckim. Fani będą mieli również okazję obejrzeć konfrontację Rafała Marczuka z Sebastianem Osetkiem w boksie.
Ekscytująco zapowiada się powrót do walk po ponad czteroletniej przerwie Sylwii Juśkiewicz, która zmierzy się z Roksaną Dargiel w formule K1 w małych rękawicach.
Gdzie obejrzeć galę First Step Championship 12?
Transmisja gali First Step Championship 12 w sobotę 28 lutego od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Karta walk First Step Championship 12:
75 kg: Michał Miłek - Gabriel Ruiz - MMA
120 kg: Łukasz Łysoniewski - Bartosz Bogucki - MMA
90 kg: Shayan Siedlecki - Igor Płoski - K1
52 kg: Roksana Dargiel - Sylwia Juśkiewicz - K1 w małych rękawicach
84 kg: Michał Saramonowicz - Dawid Leszkowski - K1
84 kg: Piotr Drozdowski - Vladyslav Bilorus - boks
52 kg: Barbara Grabowska - Eduarda Santos - MMA
84 kg: Patryk Bartyzel - Kornel Kowalewski - MMA (semi-pro)
66 kg: Jakub Błaut - Jakub Cichowicz - MMA (semi-pro)
67 kg: Sebastian Osetek - Rafał Marczuk - boks
70 kg: Radosław Babiarski - Oliwier Bąbel - K1
86 kg: Mariusz Skrzypa - Kamil Owsik Gajewski - K1 w małych rękawicach
