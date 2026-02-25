Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy stał się faktem! Ogromne pieniądze

Na temat możliwego transferu reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga w mediach mówiło się już od dłuższego czasu. Pojawiały się plotki na temat przejścia obrońcy do zagranicznej ligi, jednak ostatnio coraz częściej wskazywano, że 27-latek zostanie jednak nad Wisłą.

W środę 25 lutego oficjalnie ogłoszono transfer Kapuadiego. Defensor przeszedł z Legii Warszawa do Widzewa Łódź. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Na stronach internetowych obu klubów pojawiły się oficjalne komunikaty.

"27-letni środkowy obrońca Steve Kapuadi po dwóch i pół roku opuszcza stołeczny zespół. Legia Warszawa dziękuje Steve'owi za reprezentowanie klubu oraz życzy powodzenia w dalszej karierze" - napisali "Wojskowi".

Głos w sprawie transferu zabrał również sam zainteresowany.

- Dołączenie do Widzewa i gra w nim będzie dla mnie dużą motywacją. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego występu. Wiem, jakie są cele na nadchodzące tygodnie. Chcemy awansować dalej w Pucharze Polski i wygrywać mecze w lidze. Zrobię wszystko, by pomóc drużynie - powiedział Kapuadi w komunikacie opublikowanym przez łódzki zespół.

Według doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" Widzew miał zapłacić za piłkarza dwa miliony euro w jednej racie. Do tego w umowie znalazł się jeszcze jeden milion w tak zwanych "bonusach", które zależą od osiągnięć klubu i samego zawodnika.

Dla obrońcy będzie to już trzeci polski klub w karierze. Wcześniej reprezentował jeszcze Wisłę Płock.

Warto zaznaczyć, że 27-latek osiągnął już sukcesy w naszym kraju. Z Legią Warszawa sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski a także dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

AA, Polsat Sport