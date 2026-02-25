Igor Milicić: Jesteśmy zmobilizowani i gotowi

Loyd (Anadolu Efes Stambuł), który w środę wieczorem wystąpi jeszcze w Belgradzie w spotkaniu Euroligi z Crveną Zvezdą, dołączy do zespołu w czwartek, już w Rydze. Amerykanina, który był jednym z liderów Biało-Czerwonych we wrześniowym Eurobaskecie, zabrakło w listopadowym okienku eliminacji, gdy jego miejsce zajął inny naturalizowany gracz Jerrick Harding (Lietuvos Rytas Wilno).

W Rydze zabraknie także powołanego do 16-osobowej kadry Igora Milicicia Juniora, nadal występującego na zapleczu ligi NBA.

Polska ma po listopadowych spotkaniach bilans 2-0 i prowadzi w tabeli grupy F, po tym jak pokonała Austrię 90:78 u siebie i Holandię 85:83 na wyjeździe, po heroicznej pogoni i dramatycznej końcówce, niwelując 20-punktowe prowadzenie gospodarzy.

- Jesteśmy zmobilizowany i gotowi. Rywal to niewygodny przeciwnik, bo wszyscy rzucają za trzy punkty. Wiemy, co mamy zrobić. Koszykarze wiedzą, czego mają się spodziewać w Rydze. Borykamy się z naszymi problemami kadrowymi, ale ważniejsze jest to, co zbudowaliśmy przez cztery lata, jak ta drużyna podchodzi do każdego meczu, z dumą i dużą chęcią. W listopadzie zrobiliśmy pierwszy krok, teraz trzeba zrobić drugi. Mówimy cały czas o maratonie, a nie sprincie do Kataru. Myślę, że w koszykarskich szachach, czyli krótkim czasie, w jakim czekają nas dwa mecze, jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie - powiedział po treningu trener Igor Milicić.

Szkoleniowiec, odpowiadając na pytanie o wybór Loyda na dwa mecze z Łotyszami, - w Rydze (godz. 18.30) i w niedzielę w Gdyni (początek g. 20.30) stwierdził, że zadecydowały względy sportowe, ale i prywatna sytuacja obydwu koszykarzy.

- Loyd po odpoczynku dwutygodniowym (z powodu urazu - PAP) na pewno jest głodny gry i chce grać dla nas. Jerrick miał ostatnio nieco gorsze tygodnie, ale ma też małe dziecko, więc patrzyliśmy także na taki aspekt. Oczywiście patrzymy zawsze, co jest najlepsze dla nas, a skoro czekają nas dwa takie ważne mecze, to chcemy wykorzystać to, co mieliśmy już wypracowane przez miesiąc z Loydem (przed Eurobasketem - PAP), żeby to nie poszło na marne - podkreślił.

Zadebiutować w spotkaniach seniorskiej kadry przeciw Łotwie mają szanse dwaj koszykarze Śląska Wrocław, 23-letni Jakub Urbaniak i dwa lata starszy Błażej Kulikowski.

W meczu z Łotyszami nie wystąpi także inny podkoszowy, 20-letni Jakub Szumert, którego zabrakło już w meczach Pucharu Polski w Sosnowcu przed kilkoma dniami z powodu kłopotów ze zdrowiem. Narzeka na nie także obecny w Warszawie Kulikowski, który w środę nie trenował normalnie z drużyną.

W opinii występującego w lidze tureckiej Michała Sokołowskiego liczyć się będą detale i maksymalna koncentracja.

- Nasza grupa nie jest łatwa i na każdy mecz musimy wyjść maksymalnie skoncentrowani. Tu może się liczyć każdy mały punkcik i każde posiadanie piłki. Jedziemy najpierw po zwycięstwo do Rygi, a potem po drugie w Gdyni. Taki jest plan. Każdy ma swoje problemy, ale to może nas tylko wzmocnić. Łotysze grają bardzo agresywnie w obronie, na granicy faulu, więc ważne będzie wyjście spod ich presji, wyjście po piłkę, szanowanie jej, żebyśmy nie popełniali strat. Te wszystkie małe rzeczy będą naprawdę niezmiernie ważne. Skupiamy się na pierwszym meczu z Łotyszami, bo to on wyznaczy, jak będzie wyglądał drugi - ocenił.

Reprezentacja Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027 z Łotwą:

(klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

Jakub Garbacz AWM Arka Gdynia 31 lat 197 cm 51 311

Jordan Loyd Abadolu Efes Stambuł, Turcja 32 lata 193 cm 12 220

Kamil Łączyński AWM Arka Gdynia 36 lat 183 cm 56 142

Andrzej Pluta Legia Warszawa 25 lat 190 cm 42 301

Mateusz Ponitka Bahcesekir Koleji Stambuł, Turcja 32 lata 196 cm 185 2094

Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 30 lat 196 cm 41 118

Tomasz Gielo King Szczecin 33 lata 205 cm 82 401

Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 25 lata 197 cm 0 0

Dominik Olejniczak Bertram Derthona Tortona, Włochy 29 lat 213 cm 64 299

Michał Sokołowski Pinar Karsiyaka, Turcja 33 lata 196 cm 140 1171

Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 23 lata 205 cm 0 0

Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 33 lata 203 cm 60 364

Mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach mistrzostw świata 2027:

27 lutego, Łotwa - Polska (Ryga, godz. 18.30)

1 marca, Gdynia: Polska - Łotwa (Gdynia, godz. 20.30)

3 lipca, Austria - Polska

6 lipca, Polska – Holandia

