Legia wyeliminowana z Ligi Mistrzów! Zadecydował jeden błąd

Legia prezentuje się w ostatnich tygodniach znakomicie. Nie dość, że przewodzi tabeli Centralnej Ligi Juniorów, wyeliminowała już PAOK oraz w poprzedniej rundzie Ajax w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Teraz przed piłkarzami Patryka Seppelta-Górajewskiego stanął Villarreal CF.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA zdecydowała! Benfica osłabiona przed rewanżem z Realem

Hiszpanie od samego początku ruszyli do ataku. Pierwszą groźną okazję stworzyli jednak dopiero w 21. minucie, kiedy spudłował jednak Iker Adelantado.

Niedługo potem niewiele brakowało, by znów padła bramka. Bienduga popełnił fatalny błąd przy wyjściu z pola karnego. Pustą bramkę przed sobą miał Gaitan, ale w ostatniej chwili zespół uratował Karol Kosiorek.

W 30. minucie Ruszkiewicz uderzał z rzutu wolnego, ale trafił w mur.

Kilkadziesiąt sekund później Mozie stracił piłkę w środku pola. Gospodarze momentalnie wyprowadzili kontrę, po której sam na sam z bramkarzem wyszedł Gaitan. Próbujący zareagować Chojecki zamiast w piłkę sfaulował rywala. Sędzia nie zawahał się i wyrzucił go z boiska.

Pod koniec Samuel Kovacik starał się zagrozić rywalom, natomiast nie był w stanie zdobyć wyrównującej bramki.

Druga połowa rozpoczęła się znakomicie dla gospodarzy. W 53. minucie świetnie zachował się Alvaro Valls, który po zagraniu do partnera ruszył na wolne pole, gdzie dostał piłkę zwrotną i zagrał wzdłuż bramki. Krycie Ruszkiewicza zgubił Hugo Lopez i z bliska wbił piłkę do siatki.

Po chwili Bienduga popisał się kapitalną interwencją po strzale Adelantado.

Szkoleniowiec Legii, próbując reagować, dokonał dwóch zmian, a na boisku pojawili się Wyganowski oraz Piasta. Mimo to wciąż sporą przewagę na boisku mieli rywale.

Goście najlepszą szansę do wyrównania mieli w 84. minucie, kiedy po świetnej indywidualnej akcji huknął Kovacik. Piłkę z trudem odbił jednak Pablo Polo.

Cztery minuty później wprowadzony w przerwie Julio Arjona Tejas wykorzystał dogranie Guillamona. Kiedy wydawało się, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie, Legia wywalczyła rzut karny. Bramkę kontaktową zdobył Kovacik. Ale tylko na tyle było stać Legię, która ostatecznie została wyeliminowana z rozgrywek.

Villarreal CF - Legia Warszawa 2:1 (0:0)

Gol: Hugo Lopez (53'), Arjona Tejas (88') - Kovacik (90+3' k.)

Villarreal CF: Polo - Petterson, Luque, Palomares Tari (46' Arjona Tejas), Anadon - Guillamon, Macia (90+2' Cabrera), Valls - Adelantado (68' Camara), Lopez (79' Tendeng), Gaitan (90+2' Llopis)

Legia Warszawa: Bienduga - Lauryn, Korzyński (81' Przybyłko), Kosiorek - Chojecki, Mozie, Ruszkiewicz (64' Wyganowski), Mikanovich - Kovacik, Mizera (65' Piasta), Pchełka (81' Kubiak)

Żółte kartki: Palomares Tari, Anadon - Kubiak, Bienduga

Czerwona kartka: Szymon Chojecki (31')