Letnie i Zimowe Igrzyska już zaplanowane. Oto szczegóły IO 2028 i 2030

Gdzie odbędą się Letnie IO 2028?

Letnie igrzyska olimpijskie 2028 odbędą się w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Dla Los Angeles oznacza to, że po raz trzeci w historii będzie gościć u siebie najlepszych sportowców świata na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia. Wcześniej miało to miejsce w latach 1932 i 1984. Co ciekawe, w 1984 roku na arenach olimpijskich zabrakło Polaków, którzy zostali wycofani z rywalizacji poprzez odgórną decyzję władz PRL-u.

Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028 odbędą się w dniach 14-30 lipca. Ceremonia otwarcia ma odbyć się na SoFi Stadium w Inglewood. Ceremonię zamknięcia zaplanowano na stadionie lekkoatletycznym Los Angeles Memorial Coliseum. Na Igrzyskach w 2028 roku mają zadebiutować trzy nowe dyscypliny:

futbol flagowy

Squash

wioślarstwo morskie.

Gdzie odbędą się Zimowe IO 2030?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2030 odbędą się we francuskich Alpach. W praktyce oznacza to, że zawody sportowe będą rozgrywać się jednocześnie w kilku regionach południowej Francji, podobnie, jak to było w 2026 roku we Włoszech. Dla Francji będą to już czwarte ZIO w historii. Do tej pory odbywały się w:

Chamonix w 1924 roku

Grenoble w 1968 roku

Albertville w 1992 roku.

Impreza ta ma szansę przejść do historii, ponieważ może być pierwszą edycją Igrzysk, które odbędą się w dwóch krajach. Wszystko za sprawą łyżwiarstwa szybkiego. Potwierdza to MKOl. Wiele wskazuje na to, że rywalizacja panczenistów odbędzie się we włoskim Turynie lub holenderskim Heerenveen.

Co wiemy o igrzyskach w 2030 roku?

W 2030 zmagania w Alpach Francuskich odbywać się będą w dniach od 1 do 17 lutego. Ceremonia zamknięcia Igrzysk ma mieć miejsce na stadionie piłkarskim Allianz Riviera, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa jeden z najlepszych klubów Ligue 1.