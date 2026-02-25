Liga Mistrzów: Atalanta - Borussia Dortmund. Relacja live i wynik na żywo

Borussia świetnie poradziła sobie w pierwszym meczu tej rywalizacji. Niemiecki zespół na swoim stadionie zwyciężył 2:0, a na listę strzelców wpisali się Serhou Guirassy i Maximilian Beier. Kibice ekipy z Zagłębia Ruhry mają nadzieję, że ich ulubieńcy równie dobrze zaprezentują się w rewanżowym starciu.

ZOBACZ TAKŻE: Włoskie media w szoku po porażce Interu w Lidze Mistrzów. Tak oceniono zespół Polaka

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Warto zaznaczyć, że Atalanta obecnie znajduje się w bardzo dobrej formie. Drużyna z siedzibą w Bergamo wygrała swoje trzy ostatnie starcia na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech, pokonując kolejno Cremonese, Lazio i Napoli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta - Borussia Dortmund na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

AA, Polsat Sport