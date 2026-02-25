Liga Mistrzów: PSG - AS Monaco. Relacja live i wynik na żywo

Kibice nie mogli narzekać na brak emocji podczas pierwszego starcia tego dwumeczu. W rywalizację o wiele lepiej weszło Monaco, które po 18 minutach prowadziło już 2:0. Paryskiej ekipie przed przerwą udało się doprowadzić do remisu, a ostatnia bramka padłą w 67. minucie. Gola na wagę zwycięstwa dla PSG strzelił Desire Doue.





ZOBACZ TAKŻE: Ważna decyzja przed kluczowym meczem w Lidze Konferencji! Czy trener Lecha zaryzykuje?

Chociaż w Lidze Mistrzów te dwa zespoły nie dzieli za dużo, to już ich zmagania na krajowym podwórku prezentuje się zdecydowanie inaczej. PSG jest liderem Ligue 1 z 54 punktami na koncie - o dwa "oczka" wyprzedzając RC Lens. Natomiast AS Monaco plasuje się na ósmej pozycji z 34 punktami zdobytymi w 23 spotkaniach.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - AS Monaco na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport