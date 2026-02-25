Liga Mistrzów: Real Madryt - Benfica. Relacja live i wynik na żywo

Kibice liczą na spore emocje w tym rewanżowym starciu. Warto bowiem zaznaczyć, że pierwszy mecz nawet nie zbliżył się do rozstrzygnięcia kwestii awansu. W premierowym spotkaniu dwumeczu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła ekipa ze stolicy Hiszpanii, triumfując na wyjeździe 1:0.

Przypomnijmy, że "Królewscy" walczą o trofeum nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również na krajowym podwórku. Real obecnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy z zaledwie jednym punktem straty do liderującej Barcelony. Czy "Los Blancos" ponownie uda się osiągnąć sukces na kilku polach?

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Benfica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport