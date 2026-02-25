Losowanie Ligi Europy. Kiedy jest? O której godzinie?

Piłka nożna

Przed nami losowanie par 1/8 finału Ligi Europy. Kiedy jest losowanie? O której godzinie?

Piłkarz w czerwonej koszulce prowadzi piłkę, podczas gdy czterech zawodników w zielono-białych strojach próbuje go zatrzymać.
fot. PAP

Bezpośredni awans do Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Braga, SC Freiburg oraz AS Roma. Te drużyny zajęły lokaty 1-8 w fazie ligowej.

 

O kolejne osiem miejsc walczy 16 drużyn w 1/16 finału. 

 

W czwartek wieczorem poznamy wszystkich uczestników 1/8 finału Ligi Europy.

Losowanie Ligi Europy. Kiedy jest? O której godzinie?

Losowanie Ligi Europy odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od 13.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

PAP
LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
Zobacz także

