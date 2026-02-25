Nieudany start play-off. Jagiellonia przed meczem o sezon
Jagiellonia stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest odrobienie na wyjeździe trzech bramek straty do Fiorentiny. Mało kto wierzy w awans Białostoczan do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Jak "Duma Podlasia" podejdzie do tego starcia i na co ją stać we Florencji?
Fatalny wynik meczu w Białymstoku
Pierwsze spotkanie fazy play-off Ligi Konferencji UEFA Jagiellonia przegrała u siebie aż 0:3 z Fiorentiną. Choć momentami Białostoczanie grali składnie i ładnie dla oka, to jednak brakowało im konkretów i skuteczności.
Zdecydowanie lepiej wyglądało to po stronie przedstawiciela Serie A, który umiejętnie punktował każdy błąd "Dumy Podlasia" i jest już jedną nogą w kolejnej rundzie. Podopieczni Adriana Siemieńca po domowej porażce 0:3 polecą do Włoch raczej po godne pożegnanie z Europą. Czy stać ich jednak na sprawienie sensacji?
Jagiellonia jest skazana na pożarcie
Eksperci piłkarscy wskazują na to, że Jagiellonia jest skazana na pożarcie. Odrobienie trzech bramek straty w wyjazdowym starciu z Fiorentiną brzmi jak misja niemożliwa do zrealizowania. Zwłaszcza po tym, co można było obejrzeć na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
Trudno wierzyć w to, że po tygodniu wszystko się zmieni. Do tego Fiorentina będzie mogła skorzystać z wielu graczy pierwszego składu, którzy nie przylecieli do Polski. Mecz na Stadio Artemio Franchi będzie niezwykle emocjonujący.
O co zagra Jagiellonia we Florencji?
Wydaje się, że Jagiellonia jedzie do Florencji przede wszystkim po dobry wynik i potwierdzenie, że stać ją na walkę z zespołami z lig TOP 5 w Europie. Zagra o honor oraz punkty rankingowe dla Ekstraklasy. Z pewnością Białostoczanom nie zabraknie motywacji, jednak zarówno piłkarze, jak i Adrian Siemieniec doskonale rozumieją, że trudno o odrobienie strat.
Mecz ten może zostać wykorzystany jako element przygotowań do następnych kolejek w Ekstraklasie, gdzie Jagiellonia ma wszystko w swoich rękach w kontekście walki o odzyskanie mistrzostwa. W efekcie Adrian Siemieniec może dać odpocząć kilku zawodnikom przed ligowym starciem z Legią Warszawa.
Fiorentina - Jagiellonia. Transmisja TV i stream online
Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.