Nieudany start play-off. Jagiellonia przed meczem o sezon

Fatalny wynik meczu w Białymstoku

Pierwsze spotkanie fazy play-off Ligi Konferencji UEFA Jagiellonia przegrała u siebie aż 0:3 z Fiorentiną. Choć momentami Białostoczanie grali składnie i ładnie dla oka, to jednak brakowało im konkretów i skuteczności.

Zdecydowanie lepiej wyglądało to po stronie przedstawiciela Serie A, który umiejętnie punktował każdy błąd "Dumy Podlasia" i jest już jedną nogą w kolejnej rundzie. Podopieczni Adriana Siemieńca po domowej porażce 0:3 polecą do Włoch raczej po godne pożegnanie z Europą. Czy stać ich jednak na sprawienie sensacji?

Jagiellonia jest skazana na pożarcie

Eksperci piłkarscy wskazują na to, że Jagiellonia jest skazana na pożarcie. Odrobienie trzech bramek straty w wyjazdowym starciu z Fiorentiną brzmi jak misja niemożliwa do zrealizowania. Zwłaszcza po tym, co można było obejrzeć na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Trudno wierzyć w to, że po tygodniu wszystko się zmieni. Do tego Fiorentina będzie mogła skorzystać z wielu graczy pierwszego składu, którzy nie przylecieli do Polski. Mecz na Stadio Artemio Franchi będzie niezwykle emocjonujący.

O co zagra Jagiellonia we Florencji?

Wydaje się, że Jagiellonia jedzie do Florencji przede wszystkim po dobry wynik i potwierdzenie, że stać ją na walkę z zespołami z lig TOP 5 w Europie. Zagra o honor oraz punkty rankingowe dla Ekstraklasy. Z pewnością Białostoczanom nie zabraknie motywacji, jednak zarówno piłkarze, jak i Adrian Siemieniec doskonale rozumieją, że trudno o odrobienie strat.

Mecz ten może zostać wykorzystany jako element przygotowań do następnych kolejek w Ekstraklasie, gdzie Jagiellonia ma wszystko w swoich rękach w kontekście walki o odzyskanie mistrzostwa. W efekcie Adrian Siemieniec może dać odpocząć kilku zawodnikom przed ligowym starciem z Legią Warszawa.

Fiorentina - Jagiellonia. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

Polsat Sport