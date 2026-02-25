Pary ćwierćfinałowe siatkarskiej LM już znane! Kto powalczy o awans do Final Four?

W rundzie play-off Ligi Mistrzyń siatkarek rywalizowały trzy pary. Siatkarki Zeren SK Ankara wyeliminowały niemiecki SSC Palmberg Schwerin, wygrywając 3:1 na wyjeździe oraz 3:0 u siebie. Drużyna Numia Vero Volley Milano pokonała w wyjazdowym starciu Olympiakos Pireus 3:0 i powtórzyła ten wynik w rewanżu na własnym terenie.

Hitem tej rundy była rywalizacja dwóch włoskich drużyn - Igor Gorgonzola Novara i Savino Del Bene Scandicci. Drużyna z Nowary wygrała pierwsze spotkanie u siebie 3:1, ale w rewanżowym starciu musiała uznać wyższość rywalek, przegrywając 1:3. Zwycięzcę miał więc wyłonić słoty set, w którym lepsze były siatkarki ze Scandicci (15:7).

Zwycięzcy rywalizacji w rundzie play-off dołączyli do pięciu drużyn, które uzyskały bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Byli to zwycięzcy grup: VakifBank Stambuł (grupa A), Fenerbahce Medicana Stambuł (grupa B), Eczacibasi Dynavit Stambuł (grupa C), A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (grupa D) i DevelopRes Rzeszów (grupa E). W 1/4 finału zagrają cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski.

Wyniki meczów rundy play-off Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-02-17: SSC Palmberg Schwerin – Zeren SK Ankara 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25)

2026-02-24: Zeren SK Ankara – SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:16, 25:18, 25:14)

Awans: Zeren SK Ankara.

2026-02-17: Olympiakos Pireus – Numia Vero Volley Milano 0:3 (20:25, 21:25, 17:25)

2026-02-25: Numia Vero Volley Milano – Olympiakos Pireus 3:0 (25:12, 25:18, 25:11)

Awans: Numia Vero Volley Milano

2026-02-18: Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandici 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:21)

2026-02-25: Savino Del Bene Scandici – Igor Gorgonzola Novara 3:1 (24:26, 25:17, 25:15, 25:21); złoty set – 15:7

Awans: Savino Del Bene Scandici

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek:

DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Stambuł

A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – Zeren SK Ankara

Fenerbahce Medicana Stambuł – Savino del Bene Scandicci

VakifBank Stambuł – Numia Vero Volley Milano.