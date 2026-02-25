PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm to mecz w ramach 23. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

23. kolejka PlusLigi rozpoczęła się we wtorek. Tego dnia rozegrane zostały dwa mecze. Dwa kolejne zaplanowano na środę.


W jednym z nich Energa Trefl Gdańsk zmierzy się z InPost ChKS Chełm.


W miniony weekend Trefl grał z wicemistrzami Polski, Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gdańszczanie prowadzili już 2:1 w setach, by ostatecznie ulec Jurajskim Rycerzom po dogrywce. Jeden punkt pozwolił im utrzymać siódme miejsce w tabeli, ale muszą mieć się na baczności, bo z tylu naciskają na nich Skra Bełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle.


Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PLUSLIGASIATKÓWKA

