23. kolejka PlusLigi rozpoczęła się we wtorek. Tego dnia rozegrane zostały dwa mecze. Dwa kolejne zaplanowano na środę.



W jednym z nich Energa Trefl Gdańsk zmierzy się z InPost ChKS Chełm.



W miniony weekend Trefl grał z wicemistrzami Polski, Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gdańszczanie prowadzili już 2:1 w setach, by ostatecznie ulec Jurajskim Rycerzom po dogrywce. Jeden punkt pozwolił im utrzymać siódme miejsce w tabeli, ale muszą mieć się na baczności, bo z tylu naciskają na nich Skra Bełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle.



Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.