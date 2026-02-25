PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert PawlikSiatkówka

Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów to mecz 24. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć? Transmisja spotkania Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów w Polsacie Sport 2 oraz na platformie na Polsat Box Go.

Siatkarze Asseco Resovii w strojach drużynowych, rozmawiający ze sobą na boisku.
fot. PAP/Art Service
PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów

Jastrzębski Węgiel spisuje się ostatnio fatalnie. Nie dość, że przegrał w sobotę ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, został również wyeliminowany przez Piacenzę w Pucharze CEV. Wciąż niejasna jest jednak sytuacja zespołu. "Trudno jest teraz Klubowi odnaleźć się w realiach, które są następstwem kryzysu, jaki dotknął naszego największego Mecenasa" - przekazano w środowym komunikacie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Asseco Resovii grzmi po ostatnich porażkach. "Wszyscy czekają, aż przegramy"

 

Kolejnym rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie Barkom-Każany Lwów, który po koszmarnej serii ośmiu porażek z rzędu, wreszcie zaczął zdobywać punkty. W ostatnich pięciu spotkaniach zanotował aż cztery zwycięstwa. Trzy dni temu w niezwykle ważnym starciu pokonał InPost ChKS Chełm i awansował na 12. lokatę w tabeli.

 

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

