PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jastrzębski Węgiel spisuje się ostatnio fatalnie. Nie dość, że przegrał w sobotę ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, został również wyeliminowany przez Piacenzę w Pucharze CEV. Wciąż niejasna jest jednak sytuacja zespołu. "Trudno jest teraz Klubowi odnaleźć się w realiach, które są następstwem kryzysu, jaki dotknął naszego największego Mecenasa" - przekazano w środowym komunikacie.

Kolejnym rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie Barkom-Każany Lwów, który po koszmarnej serii ośmiu porażek z rzędu, wreszcie zaczął zdobywać punkty. W ostatnich pięciu spotkaniach zanotował aż cztery zwycięstwa. Trzy dni temu w niezwykle ważnym starciu pokonał InPost ChKS Chełm i awansował na 12. lokatę w tabeli.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.