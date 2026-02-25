Projekt za trzy! Siatkarze z Częstochowy nie zmniejszyli straty do rywali
PGE Projekt Warszawa pokonał Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:1 w meczu 23. kolejki PlusLigi. Gospodarze zrehabilitowali się po niespodziewanej porażce z Cuprum Stilonem Gorzów, wywalczyli trzy punkty i zajmują drugie miejsce w tabeli. Drużyna spod Jasnej Góry zamyka ligową stawkę z czterema oczkami straty do kolejnych drużyn.
PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Bloki w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Ataki w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
TOP 10 akcji PGE Projekt Warszawa w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
TOP 10 akcji Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Kevin Tillie - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (9:9), przewagę uzyskali siatkarze z Częstochowy (9:13, 10:15). Grali skuteczniej w ataku od gospodarzy i utrzymywali korzystny rezultat. Dwa ostatnie punkty dla gości zdobył skutecznymi atakami Milad Ebadipour (20:25).
Zobacz także: Okiem Diabła: Siatkarski kalendarz i "czas zmian" w międzynarodowych rywalizacjach
Wyrównaną rywalizację oglądaliśmy również w drugim secie (8:8, 14:14). Drużyna ze stolicy zanotowała lepszy finisz od stanu 18:18. Najpierw wygrała dwie akcje (20:18) i nie dała już sobie odebrać przewagi. Goście popełnili kosztowne błędy, dwa ostatnie punkty Projekt zapisał na swe konto po zepsutych zagrywkach rywali (25:22).
Trzecia partia toczyła się przy przewadze Projektu (8:5, 14:9). Goście nie rezygnowali, a w końcówce, przy zagrywkach Milada Ebadipoura, zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (23:21). Mogli złapać kontakt, ale nie wykorzystali swojej szansy. Bartosz Gomułka skończył dwa ataki, zapewniając gospodarzom wygraną 25:22.
Drużyna z Częstochowy próbowała nawiązać walkę w kolejnej odsłonie, uzyskała nawet minimalną przewagę (9:11). Mieli kłopoty ze skończeniem ataków, a siatkarze Projektu zdominowali rywali w kolejnych akcjach. Szybko odwrócili wynik (12:11), później wygrali cztery kolejne akcje (16:12) i pewnie zmierzali po wygraną. Zepsuty serwis rywali dał im piłkę meczową (24:17), przyjezdni obronili się w dwóch akcjach, ale Kevin Tillie zakończył rywalizację atakiem przez blok przeciwników (25:19).
Skrót meczu Projekt - Norwid:
Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (18), Kevin Tillie (17), Bartosz Bednorz (16) – Projekt; Milad Ebadipour (19), Bartłomiej Lipiński (17), Patrik Indra (14), Sebastian Adamczyk (12) – Steam. MVP: Kevin Tillie (13/36 = 36% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 47% pozytywnego przyjęcia).
PGE Projekt Warszawa – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:19)
Projekt: Kevin Tillie, Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka – Damian Wojtaszek (libero) oraz Brandon Koppers, Linus Weber, Michał Kozłowski, Jakub Kochanowski, Maciej Olenderek (libero). Trener: Kamil Nalepka.
Steam: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Artur Sługocki (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos, Bartosz Makoś (libero). Trener: Ljubomir Travica.
WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGIPrzejdź na Polsatsport.pl