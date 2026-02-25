Projekt za trzy! Siatkarze z Częstochowy nie zmniejszyli straty do rywali

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (9:9), przewagę uzyskali siatkarze z Częstochowy (9:13, 10:15). Grali skuteczniej w ataku od gospodarzy i utrzymywali korzystny rezultat. Dwa ostatnie punkty dla gości zdobył skutecznymi atakami Milad Ebadipour (20:25).

Wyrównaną rywalizację oglądaliśmy również w drugim secie (8:8, 14:14). Drużyna ze stolicy zanotowała lepszy finisz od stanu 18:18. Najpierw wygrała dwie akcje (20:18) i nie dała już sobie odebrać przewagi. Goście popełnili kosztowne błędy, dwa ostatnie punkty Projekt zapisał na swe konto po zepsutych zagrywkach rywali (25:22).

Trzecia partia toczyła się przy przewadze Projektu (8:5, 14:9). Goście nie rezygnowali, a w końcówce, przy zagrywkach Milada Ebadipoura, zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (23:21). Mogli złapać kontakt, ale nie wykorzystali swojej szansy. Bartosz Gomułka skończył dwa ataki, zapewniając gospodarzom wygraną 25:22.

Drużyna z Częstochowy próbowała nawiązać walkę w kolejnej odsłonie, uzyskała nawet minimalną przewagę (9:11). Mieli kłopoty ze skończeniem ataków, a siatkarze Projektu zdominowali rywali w kolejnych akcjach. Szybko odwrócili wynik (12:11), później wygrali cztery kolejne akcje (16:12) i pewnie zmierzali po wygraną. Zepsuty serwis rywali dał im piłkę meczową (24:17), przyjezdni obronili się w dwóch akcjach, ale Kevin Tillie zakończył rywalizację atakiem przez blok przeciwników (25:19).

Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (18), Kevin Tillie (17), Bartosz Bednorz (16) – Projekt; Milad Ebadipour (19), Bartłomiej Lipiński (17), Patrik Indra (14), Sebastian Adamczyk (12) – Steam. MVP: Kevin Tillie (13/36 = 36% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 47% pozytywnego przyjęcia).

PGE Projekt Warszawa – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:19)

Projekt: Kevin Tillie, Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka – Damian Wojtaszek (libero) oraz Brandon Koppers, Linus Weber, Michał Kozłowski, Jakub Kochanowski, Maciej Olenderek (libero). Trener: Kamil Nalepka.

Steam: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Artur Sługocki (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos, Bartosz Makoś (libero). Trener: Ljubomir Travica.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI