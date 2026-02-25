Puchar CEV: Reale Mutua Fenera Chieri’76 - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszym spotkaniu zawodniczki Budowlanych Łódź uległy włoskiej drużynie 1:3. Polski zespół wciąż może wyszarpać awans z rąk rywalkom. Łatwe to jednak nie będzie.

ZOBACZ TAKŻE: Daniel Pliński: Nie wykorzystaliśmy swoich szans

Ekipa Macieja Biernata musi najpierw wygrać, tracąc maksymalnie jednego seta. Potem odbędzie się ewentualny złoty set, w którym - rzecz jasna - również lepsze muszą okazać się Łodzianki.

Drużyna z Piemontu w Pucharze CEV nie przegrała w tym sezonie meczu u siebie.



Relacja live i wynik na żywo meczu Reale Mutua Fenera Chieri’76 - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport