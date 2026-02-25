Rewanżowe mecze polskich klubów w Lidze Konferencji. Transmisja TV i stream online

Nadchodzące starcia będą arcyważne dla zespołów występujących na co dzień w PKO BP Ekstraklasie. Dzięki nim dowiemy się bowiem, czy nasi reprezentanci na arenie międzynarodowej pozostaną w grze o europejski puchar.

W trudnej sytuacji znajduje się Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca w 1/16 finału Ligi Konferencji mierzą się z bardzo trudnym rywalem - Fiorentiną.

Zespół z Serie A w pierwszym meczu, który odbył się w Białymstoku, nie dał szans rywalowi. Mimo bezbramkowego remisu do przerwy, w drugiej połowie "Lilie" wypracowały sobie przewagę i ostatecznie przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 3:0. Czy "Duma Podlasia" da radę odrobić straty?

O wiele bliżej awansu do kolejnego etapu najmłodszego europejskiego pucharu jest Lech Poznań. Rywalem "Kolejorza" w walce o 1/8 finału jest KuPS Kuopio.

Klub z Finlandii nie może pochwalić się dobrym wynikiem w pierwszym starciu tego dwumeczu. Zawodnicy KuPS przegrali na swoim stadionie 0:2. Co więcej, już w pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał napastnik zespołu z Kuopio Joslyn Luyeye-Lutumba. Wielu ekspertów i kibiców uważa przez to, że Nielsa Frederiksena i prowadzonych przez nich zawodników czeka łatwy mecz w Poznaniu.

Fiorentina - Jagiellonia. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

