Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara. Relacja live i wynik na żywo

Przed rozpoczęciem rywalizacji więcej szans dawano siatkarkom Scandicci, ale w pierwszym spotkaniu drużyna z Nowary wygrała u siebie 3:1. Drużyna Savino Del Bene Scandici musi więc w rewanżu pokonać rywalki za trzy punkty, by doprowadzić do złotego seta.

Zobacz także: Pierwsze mecze rundy play-off siatkarskiej LM za nami! Kto przybliżył się do ćwierćfinału?

Zwycięzca rywalizacji wywalczy awans do ćwierćfinału. Zmierzy się w nim z drużyną Fenerbahce Medicana Stambuł.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara w środę 25 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport