Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara. Relacja live i wynik na żywo
Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara to najciekawsza para rundy play-off Ligi Mistrzyń siatkarek. W pierwszym spotkaniu drużyna z Nowary wygrała 3:1. Jak będzie w rewanżu? Kiedy mecz? Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara na Polsatsport.pl.
Przed rozpoczęciem rywalizacji więcej szans dawano siatkarkom Scandicci, ale w pierwszym spotkaniu drużyna z Nowary wygrała u siebie 3:1. Drużyna Savino Del Bene Scandici musi więc w rewanżu pokonać rywalki za trzy punkty, by doprowadzić do złotego seta.
Zobacz także: Pierwsze mecze rundy play-off siatkarskiej LM za nami! Kto przybliżył się do ćwierćfinału?
Zwycięzca rywalizacji wywalczy awans do ćwierćfinału. Zmierzy się w nim z drużyną Fenerbahce Medicana Stambuł.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino Del Bene Scandici - Igor Gorgonzola Novara w środę 25 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl