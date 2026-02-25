Sędziowie przyznali się do błędu! Barcelona wbiła szpilkę

W poniedziałek 16 lutego Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Gironą. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała to starcie w lidze hiszpańskiej 1:2. Nie zabrakło jednak kontrowersji.

Wątpliwości dotyczyły drugiej bramki zdobytej przez Gironę. Przed tym jak Fran Beltran oddał strzał, który ostatecznie dał zwycięstwo gospodarzom, przed polem karnym "Blaugrany" sfaulowany został Jules Kounde. Sędzia César Soto Grado nie dopatrzył się jednak w tej sytuacji przewinienia Claudio Echeverriego, przez co trafienie uznano.

Dopiero po kilku dniach dokonano analizy całej sytuacji i Komitet Techniczny Arbitrów przyznał, że popełniony został błąd. W mediach społecznościowych Barcelony pojawił post odnoszący się do tego zajścia.

"Przyznanie się do błędu to duży krok. Następnym jest unikanie ich" - napisano.

Owning a mistake is a big step.

Avoiding it is the next. pic.twitter.com/rzPdIN5fD9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2026

Swój następny mecz podopieczni Hansiego Flicka rozegrają w sobotę 28 litego. Zmierzą się wtedy z Villarrealem w ramach 26. kolejki zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii.

