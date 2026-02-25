Skoczkowie wracają do rywalizacji po igrzyskach! Puchar Świata bez Kacpra Tomasiaka

19-latek podczas olimpijskiej rywalizacji w Predazzo indywidualnie zdobył brązowy medal na normalnej skoczni, srebrny na dużej oraz wraz z Pawłem Wąskiem wywalczył srebro w konkursie duetów. Natomiast w zeszłą niedzielę wygrał mistrzostwa Polski w Wiśle Malince.

Tomasiak nigdy nie skakał na mamucim obiekcie. Obecnie przygotowuje się do MŚ juniorów, które w dniach 2-8 marca odbędą się w norweskim Lillehammer.

Pierwotnie czempionat w Lillehammer miał być imprezą docelową dla Tomasiaka, który dopiero w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata. Jeszcze w zeszłym roku nikt nie przypuszczał, że nastolatek z Bielska-Białej będzie najlepszym polskim skoczkiem narciarskim i stanie na olimpijskim podium.

Na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf zaprezentuje się pięciu biało-czerwonych: Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Klemens Joniak, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, który spisał się najlepiej z Polaków podczas styczniowych mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. 39-latek indywidualnie zajął 15. miejsce.

Prevc nie zdominował całkowicie olimpijskich konkursów, ale w Predazzo zdobył dwa złote medale. Triumfował indywidualnie na dużej skoczni oraz wygrał konkurs drużyn mieszanych wraz ze swoją siostrą Niką, Anze Laniskiem i Niką Vodan. Słoweniec doskonale radzi sobie na mamucich skoczniach. W zeszłym roku w Planicy ustanowił rekord świata w długości lotu - 254,5 m. Natomiast w styczniu z dużą przewagą wygrał mistrzostwa świata w lotach.

Domen zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zmierza po pierwszą w swojej karierze Kryształową Kulę. O 625 punktów wyprzedza drugiego Japończyka Ryoyu Kobayashiego. W tym sezonie odniósł już 11 zwycięstw i goni rekord swojego starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 indywidualnych konkursów.

Oprócz Prevca o podium mogą powalczyć także jego rodak Anze Lanisek, Japończycy Kobayashi i Ren Nikaido czy Norweg Marius Lindvik, który zdobył srebro MŚ w lotach. Nie wystartuje natomiast Austriak Jan Hoerl, który narzeka na ból pleców. W Predazzo wraz ze Stephanem Embacherem, zdobył złoty medal olimpijski w konkursie duetów.

Kulm to jedna z czterech czynnych mamucich skoczni narciarskich na świecie. Została wybudowana w 1950 roku. Leży na północnym zboczu góry Kulmkogel. Z obu stron jest osłonięta lasem, dodatkowo przed wiatrem chroni ją sztuczna osłona. Jej punkt konstrukcyjny wynosi 200 m, a rozmiar - 235 m. Rekord skoczni - 244 m został ustanowiony przez Petera Prevca, który w 2016 roku wygrał MŚ w lotach. Obiekt nie posiada sztucznego oświetlenia.

Zwycięzcą pierwszego konkursu Pucharu Świata na Kulm w 1982 roku był Fin Matti Nykaenen. W zawodach tej rangi najczęściej - trzykrotnie triumfował tu Austriak Gregor Schlierenzauer. Małysz trzy razy stał na podium w Bad Mitterndorf i wygrał w 2005 roku. Natomiast Żyła w 2020 roku odniósł tu jedno z dwóch zwycięstw w Pucharze Świata.

W piątek odbędą się kwalifikacje, a konkursy indywidualne z udziałem 40 zawodników zaplanowano na sobotę i niedzielę. Dodatkowo w piątek w Bad Mitterndorf pierwszy raz w historii odbędą się zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej na mamuciej skoczni.

Program zawodów:

piątek, 27 lutego



11.15 - oficjalny trening

13.30 - kwalifikacje

sobota, 28 lutego



12.30 - seria próbna

13.30 - konkurs indywidualny

niedziela, 1 marca



12.00 - kwalifikacje

13.30 - konkurs indywidualny

