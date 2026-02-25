SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina. Relacja live i wynik na żywo

Sir Susa Scai Perugia w poprzedniej kolejce pokonała na wyjeździe drużynę Rana Verona i zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej ligi włoskiej, a co za tym idzie również grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/27. Ma na koncie 55 punktów, druga w tabeli jest Rana Verona - 48, a trzecie miejsce zajmuje Itas Trentino - 44.

Podopieczni trenera Angelo Lorenzettiego wygrali dotychczas 19 z 21 ligowych spotkań. Czy odniosą dwudzieste zwycięstwo? Będą zdecydowanymi faworytami, bo zmierzą się z najsłabszą drużyną obecnego sezonu - Yuasa Battery Grottazzolina.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina w środę 25 lutego o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport