SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina. Relacja live i wynik na żywo
Sir Susa Scai Perugia zagra z Yuasa Battery Grottazzolina w ostatniej kolejce fazy zasadniczej ligi włoskiej siatkarzy. Kto wygra to spotkanie? Jak zaprezentuje się Kamil Semeniuk? Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina w środę 25 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.
Sir Susa Scai Perugia w poprzedniej kolejce pokonała na wyjeździe drużynę Rana Verona i zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej ligi włoskiej, a co za tym idzie również grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/27. Ma na koncie 55 punktów, druga w tabeli jest Rana Verona - 48, a trzecie miejsce zajmuje Itas Trentino - 44.
Podopieczni trenera Angelo Lorenzettiego wygrali dotychczas 19 z 21 ligowych spotkań. Czy odniosą dwudzieste zwycięstwo? Będą zdecydowanymi faworytami, bo zmierzą się z najsłabszą drużyną obecnego sezonu - Yuasa Battery Grottazzolina.
