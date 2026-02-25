Trener skoczków zawieszony! Bolesne konsekwencje afery na igrzyskach
Igrzyska olimpijskie już się zakończyły, ale emocje z nimi związane wciąż nie opadają. Tak jest również w kadrze reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich, która stała się bohaterem afery alkoholowej. Trener Igor Medved najpierw został odesłany do domu, a teraz czekają go jeszcze gorsze konsekwencje.
Medved dopuścił się alkoholowego ekscesu w czasie wolnym, ale Komitet Olimpijski uznał to za poważne naruszenie zasad i wartości fińskiej reprezentacji. Bez żadnych skrupułów postanowiono odesłać Słoweńca do domu.
Reprezentacja Finlandii w skokach narciarskich została zatem bez swojego trenera. Kadra, w której znajdowali się Antti Aalto, Niko Kytosaho oraz Vilho Palosaari, nie sprawiła niespodzianki i z Włoch wróciła bez sukcesów.
Medved na łamach fińskich mediów niemal natychmiast przeprosił za zachowanie. Jego losem miała zająć się rodzima federacja.
Jej wyrok okazał się dla 44-latka bardzo surowy. Szkoleniowiec został zawieszony w swoich obowiązkach.
"Trener nie będzie obecny z zespołem do czasu przeprowadzenia niezbędnych rozmów na temat wydarzeń z igrzysk olimpijskich" - napisano w oficjalnym komunikacie Fińskiego Związku Narciarskiego.
Medved pełni funkcję pierwszego selekcjonera reprezentacji Finlandii od czerwca 2024 roku.Przejdź na Polsatsport.pl