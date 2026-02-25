UEFA zdecydowała! Benfica osłabiona przed rewanżem z Realem

Zawieszenie ma charakter tymczasowy, co oznacza, że w grę wciąż wchodzi większa kara dla Prestianniego.

Ubiegłotygodniowy mecz w Lizbonie zakończył się wygraną Realu 1:0, a bramkę zdobył właśnie Vinicius. Spotkanie przerwano na 11 minut po tym, jak Prestianni miał rzekomo obrazić na tle rasowym Brazylijczyka.

Argentyński skrzydłowy portugalskiej ekipy kilkakrotnie zasłonił usta koszulką i ręką rozmawiając z Viniciusem, który następnie zgłosił sędziemu werbalny atak ze strony Prestianniego. Francuski arbiter Francois Letexier, po tymczasowym przerwaniu meczu, uruchomił protokoły antyrasistowskie FIFA.

Prestianni utrzymuje, że został przez Viniciusa źle zrozumiany.

Rewanż w Madrycie rozpocznie się o godzinie 21.00

HP, PAP