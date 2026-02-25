UEFA zdecydowała! Benfica osłabiona przed rewanżem z Realem

Piłka nożna

UEFA odrzuciła odwołanie Benfiki Lizbona w sprawie zawieszenia na jeden mecz Gianluki Prestianniego. Piłkarz jest oskarżony o to, że w pierwszym spotkaniu barażowym o 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt obraził na tle rasowym Viniciusa Juniora. Tym samym nie zagra w środowym rewanżu.

Piłkarz Realu Madryt Vinicius świętuje bramkę, krzycząc i wskazując palcem.
fot. PAP
Benfica osłabiona przed rewanżem z Realem Madryt

Zawieszenie ma charakter tymczasowy, co oznacza, że w grę wciąż wchodzi większa kara dla Prestianniego.

 

Ubiegłotygodniowy mecz w Lizbonie zakończył się wygraną Realu 1:0, a bramkę zdobył właśnie Vinicius. Spotkanie przerwano na 11 minut po tym, jak Prestianni miał rzekomo obrazić na tle rasowym Brazylijczyka.

 

Argentyński skrzydłowy portugalskiej ekipy kilkakrotnie zasłonił usta koszulką i ręką rozmawiając z Viniciusem, który następnie zgłosił sędziemu werbalny atak ze strony Prestianniego. Francuski arbiter Francois Letexier, po tymczasowym przerwaniu meczu, uruchomił protokoły antyrasistowskie FIFA.

 

Prestianni utrzymuje, że został przez Viniciusa źle zrozumiany.

 

Rewanż w Madrycie rozpocznie się o godzinie 21.00

HP, PAP
