UEFA zdecydowała! Benfica osłabiona przed rewanżem z Realem
UEFA odrzuciła odwołanie Benfiki Lizbona w sprawie zawieszenia na jeden mecz Gianluki Prestianniego. Piłkarz jest oskarżony o to, że w pierwszym spotkaniu barażowym o 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt obraził na tle rasowym Viniciusa Juniora. Tym samym nie zagra w środowym rewanżu.
Zawieszenie ma charakter tymczasowy, co oznacza, że w grę wciąż wchodzi większa kara dla Prestianniego.
ZOBACZ TAKŻE: Szkoleniowiec Lecha tonuje nastroje przed rewanżem w LK. "To będzie inny mecz"
Ubiegłotygodniowy mecz w Lizbonie zakończył się wygraną Realu 1:0, a bramkę zdobył właśnie Vinicius. Spotkanie przerwano na 11 minut po tym, jak Prestianni miał rzekomo obrazić na tle rasowym Brazylijczyka.
Argentyński skrzydłowy portugalskiej ekipy kilkakrotnie zasłonił usta koszulką i ręką rozmawiając z Viniciusem, który następnie zgłosił sędziemu werbalny atak ze strony Prestianniego. Francuski arbiter Francois Letexier, po tymczasowym przerwaniu meczu, uruchomił protokoły antyrasistowskie FIFA.
Prestianni utrzymuje, że został przez Viniciusa źle zrozumiany.
Rewanż w Madrycie rozpocznie się o godzinie 21.00