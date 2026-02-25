Ważna decyzja przed kluczowym meczem w Lidze Konferencji! Czy trener Lecha zaryzykuje?

W czwartek 26 lutego Lech Poznań ponownie zmierzy się z ekipą KuPS Kuopio w drugim meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Warto przypomnieć, że "Kolejorz" podczas starcia na wyjeździe zwyciężył 2:0.

Dzięki wywalczonej zaliczce trener Niels Frederiksen może pozwolić sobie na rotację składem. Czy nie jest to jednak niepotrzebne ryzyko? Na ten temat w programie Polsat Futbol Cast dyskutowali nasi eksperci.

- Wydaję mi się, że zespoły, które mają ważne spotkania ligowe, będą na pewno w czwartek zastanawiać się nad tym, co czeka ich w weekend w Ekstraklasie. Myślisz, że Lech wyjdzie najmocniejszą jedenastką? - zapytał Bożydar Iwanow.

- Myślę, że nie. Będzie rotacja, ale ostrożnie szykuje się trener Niels Frederiksen - stwierdził Roman Kołtoń.

Inną perspektywę na tę sytuację przedstawił Tomasz Hajto.

- Największym błędem, do którego przyznają się trenerzy w Europie, to jak za dużo zrotują, bo szykują się na ligę, potem odpadną, a w lidze też przegrywają. Często się tak zdarza. Te rotacje nie są dobre. Można zmienić dwie pozycje tych, którzy najwolniej dochodzą do siebie w trakcie trzech dni. Ośmiu czy dziewięciu piłkarzy musisz zostawić. Lech ma mocną kadrę, zmiennicy fajnie wypadają, kiedy wejdą na jeden czy dwa mecze, kiedy są kontuzje lub kartki, a uważam, że na dłuższy okres to już nie wygląda tak dobrze. Lech jest w dobrej dyspozycji, nie ma co tego psuć - ocenił były reprezentant Polski.

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

AA, Polsat Sport