Wielki powrót zespołu Zalewskiego! Gigant wyeliminowany z Ligi Mistrzów

Piłka nożna

Atalanta Bergamo, z Nicolą Zalewskim w wyjściowym składzie, awansowała do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po ubiegłotygodniowej porażce na wyjeździe z Borussią Dortmund 0:2, w środę włoski zespół wygrał u siebie 4:1.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku, jeden w żółtym stroju, drugi w niebiesko-czarnym.
Atalanta wyeliminowała Borussię Dortmund z Ligi Mistrzów

Odrabianie strat Atalanta zaczęła już w piątej minucie, kiedy trafił Gianluca Scamacca. Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Davide Zappacosta.

 

Gospodarze bliżej awansu znaleźli się w 57. minucie po golu Mario Pasalicia, ale BVB odpowiedziało bramką Karima Adeyemiego w 75.

 

Wydawało się, że potrzebna będzie dogrywka, jednak w siódmej doliczonej przez sędziego minucie Ramy Bensebaini z Borussii sfaulował w swoim polu karnym Nikolę Krstovicia. Algierczyk otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, a „jedenastkę” na gola dającego awans zamienił Lazar Samardzić.

 

O godzinie 21.00 na boisko wybiegły dwie wielkie firmy - broniące trofeum Paris Saint-Germain i Real Madryt. Obie ekipy zanotowały potknięcia w ostatniej kolejce fazy ligowej, co wymusiło na nich grę w barażach, ale w nich prawdopodobnie sobie poradzą. W pierwszym meczu PSG wygrało na wyjeździe z AS Monaco 3:2, a Real w Lizbonie z Benficą 1:0.

 

O tej samej porze Juventus Turyn, bez kontuzjowanego Arkadiusza Milika, podejmuje Galatasaray Stambuł, ale czeka go trudne zadanie, bo pierwszy mecz przegrał aż 2:5.

 

Osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej do 1/8 finału trafiło bezpośrednio. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

 

We wtorek niespodziewanie dołączyło do nich Bodoe/Glimt, które wyeliminowało ubiegłorocznego finalistę - Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński. Norweska ekipa wygrała dwumecz 5:2.

 

Tego dnia awansowały też: Newcastle United, Atletico Madryt i Bayer Leverkusen.

 

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. 

 

Atalanta - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

Bramki: Scamacca 5, Zappacosta 45, Pasalic 57, Samardzic 90+7 - Adeyemi 75.

 

Atalanta: Carnesecchi - Scalvini (77 Djimsiti), Hien, Kolasinac (72 Ahanor) - Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski (85 Sulemana) - Scamacca (72 Krstovic).

 

Borussia: Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson (70 Couto), Bellingham (70 Adeyemi), Nmecha, Svensson - Beier (60 Silva), Guirassy, Brandt (60 Chukwuemeka).

 

Żółte kartki: Hien - Bensebaini, Can, Silva.

 

Czerwona kartka: Bensebaini.

HP, PAP
ATALANTABORUSSIA DORTMUNDLIGA MISTRZÓWNICOLA ZALEWSKIPIŁKA NOŻNA
