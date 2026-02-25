WTA w Meridzie: Magda Linette - Victoria Jimenez Kasintseva. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette zagra z Victorią Jimenez Kasintsevą w drugiej rundzie turnieju WTA w Meridzie. Która z pań wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Victoria Jimenez Kasintseva na Polsatsport.pl.

W głównej drabince turnieju w Meridzie znalazły się dwie Polki: (rozstawiona z numerem ósmym) Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Obie panie z sukcesem przebrnęły przez pierwszą rundę. 

 

ZOBACZ TAKŻE: To był mecz na przełamania! Polka w kolejnej rundzie turnieju

 

Poznanianka w swoim pierwszym pojedynku pokonała 2:0 (7:6, 6:3) Niemkę Tatjanę Marię. Co ciekawe, było to dopiero drugie w historii starcie pomiędzy tymi zawodniczkami. Poprzednie miało miejsce niemal równo 10 lat temu.

 

Rywalką Linette w kolejnym spotkaniu będzie Victoria Jimenez Kasintseva. Reprezentująca Andorę tenisistka sprawiła wielką niespodziankę, w pierwszej rundzie ogrywając Julię Putincewą 6:4, 1:6, 6:4. 

 

KP, Polsat Sport
WTA 500 w Meridzie: Linette vs Victoria Jimenez Kasincewa. Magda wygra?
TENISTURNIEJE ATP I WTA

