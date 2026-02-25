Wycieczka po obiekcie wartym miliony! W takich warunkach trenuje rywal Jagiellonii

Igor Marczak z Polsatu Sport zabrał widzów na przejażdżkę po Viola Park. Siedząc wygodnie w meleksie, nasz reporter pokazał imponującą bazę Fiorentiny, położoną w miejscowości Bagno a Ripoli, tuż pod Florencją. Ten ośrodek to spełnienie marzeń niedawno zmarłego właściciela, Rocco Commisso. Chciał on stworzyć jeden wielki dom dla całej klubowej społeczności i trzeba przyznać, że efekt jego wizji stanowi jeden z najnowocześniejszych punktów na piłkarskiej mapie Europy.

Teren jest ogromny, bo zajmuje ponad 30 hektarów, dlatego zwiedzanie go meleksem, wraz z rzecznikiem prasowym ekipy z Florencji, było najlepszym pomysłem. Otwarty w 2023 roku kompleks robi wrażenie swoimi rozmiarami. Znajduje się tu aż dwanaście boisk i trzy mniejsze stadiony - na największym z nich może zasiąść nawet trzy tysiące osób. Dzięki temu w jednym miejscu trenują tu wszyscy - od pierwszej drużyny, przez piłkarki, aż po młodzi adepci z akademii.

Viola Park to jednak właściwie małe, samowystarczalne miasteczko. Zawodnicy mają tu do dyspozycji własny hotel, klinikę medyczną, biura, studio telewizyjne, a nawet kaplicę. Rywale Jagiellonii mają tu więc wszystko, czego potrzebują do życia i treningu, dzięki czemu w zasadzie nie muszą w ogóle wyjeżdżać z ośrodka.

W pierwszym starciu 1/16 finału Ligi Konferencji, rozegranym w Białymstoku, Fiorentina pewnie zwyciężyła aż 3:0.

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.