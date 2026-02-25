Z kim mogą zagrać Raków, Lech i Jagiellonia w 1/8 finału Ligi Konferencji?

Częstochowianie mają zapewniony udział w 1/8 finału Ligi Konferencji dzięki świetnym rezultatom w fazie ligowej. Raków zajął tam drugie miejsce, ustępując tylko Strasbourgowi.

Kto rywalem Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji?

Rywala podopiecznych Łukasza Tomczyka wyłoni piątkowe losowanie. Będzie to lepszy z pary Fiorentina - Jagiellonia Białystok lub lepszy z pary Omonia - Rijeka.

Kto rywalem Lecha Poznań w Lidze Konferencji?

W dobrej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem w Poznaniu z KuPS Kuopio jest Lech. Ekipa z Poznania wygrała w Finlandii 2:0 i ma sporą zaliczkę przed czwartkowym starcie.



Jeśli "Kolejorz" wyeliminuje Finów, to w 1/8 finału zmierzy się z Szachtarem Donieck lub Rayo Vallecano.

Kto rywalem Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji?

Znacznie trudniejsza jest sytuacja Jagiellonii Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca przegrali u siebie z Fiorentiną 0:3 i we Florencji będą musieli liczyć na wysokie zwycięstwo.



Jeśli uda im się awansować, to w kolejnej rundzie zmierzą się z Rakowem Częstochowa lub Strasbourgiem.

Fiorentina - Jagiellonia. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

Losowanie Ligi Konferencji. Kiedy jest? O której godzinie?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.