Zmarzlik podjął decyzję ws. swojej przyszłości! Wszystko już wiadomo
Żużlowiec Bartosz Zmarzlik po tym sezonie jeszcze przez dwa lata, do 2028 roku, występować będzie w Orlen Oil Motorze Lublin.
Bartosz Zmarzlik
Sześciokrotny indywidualny mistrz świata z lubelską drużyną zdobył już dwa mistrzostwa kraju (2023 i 2024) i w minionym roku wicemistrzostwo.
W poprzednim sezonie Zmarzlik był zdecydowanie najlepszym żużlowcem ekstraligi, uzyskując średnią biegową 2,643.Przejdź na Polsatsport.pl
