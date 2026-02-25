Zmarzlik podjął decyzję ws. swojej przyszłości! Wszystko już wiadomo

Żużel

Żużlowiec Bartosz Zmarzlik po tym sezonie jeszcze przez dwa lata, do 2028 roku, występować będzie w Orlen Oil Motorze Lublin.

Żużlowiec w niebieskim kevlarze i czapce z daszkiem, z godłem Polski na piersi.
fot. Cyfrasport
Bartosz Zmarzlik

Sześciokrotny indywidualny mistrz świata z lubelską drużyną zdobył już dwa mistrzostwa kraju (2023 i 2024) i w minionym roku wicemistrzostwo.

 

W poprzednim sezonie Zmarzlik był zdecydowanie najlepszym żużlowcem ekstraligi, uzyskując średnią biegową 2,643.

KP, PAP
