Dwie opcje. To z tymi drużynami może zagrać Raków Częstochowa w Lidze Konferencji

Jagiellonia w Białymstoku przegrała 0:3. We Florencji doszło do dogrywki, gdyż hat-tricka zanotował 19-letni wychowanek klubu z Podlasia - Bartosz Mazurek.

Jednak w dodatkowym czasie gole dla gospodarzy strzelili Nicolo Fagioli i Taras Romanczuk (trafienie samobójcze). Pod koniec dla Jagiellonii bramkę zdobył jeszcze Hiszpan Jesus Imaz, ale w dwumeczu to „Viola” zwyciężyła 5:4.

Fiorentina w 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Konferencji miała problemy w rewanżu z innym polskim klubem - Lechem. W Poznaniu włoski zespół wygrał 4:1, natomiast we Florencji przegrał 2:3, choć Lech prowadził już 3:0.

Włoska drużyna w 1/8 finału LK może być rywalem Rakowa, który zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej i do tej fazy awansował bezpośrednio. Klub z Częstochowy może też trafić na chorwacką ekipę HNK Rijeka. Losowanie odbędzie się w piątek.

Piłkarze z Rijeki do rewanżu u siebie z Omonią Nikozja przystąpili z zaliczką z pierwszego spotkania na Cyprze (1:0). Przegrywali po golu Szweda Muamera Tankovica. W drugiej połowie dwie bramki dla chorwackiego klubu zdobył Toni Fruk, w wynik na 3:1 ustalił Anglik Daniel Adu Adjei.

Losowanie Ligi Konferencji. Kiedy jest? O której godzinie?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.