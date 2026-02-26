Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

W pierwszym spotkaniu Włosi wygrali aż 3:0. Gole strzelili Luca Ranieri, Rolando Mandragora oraz Roberto Piccoli. To stawiało podopiecznych Adriana Siemieńca w trudnej sytuacji przed rewanżem.

Białostoczanie pokazali się jednak ze znakomitej strony. Za sprawą trzech trafień Bartosza Mazurka doprowadzili do dogrywki.



W niej w końcu do głosu doszli gospodarze, którzy dzięki Nicolo Fagiolemu i samobójczej bramce Tarasa Romanczuka zmniejszyli straty do 2:3.



Chwilę później bramkę zdobył Jesus Imaz. Jagiellonia wygrała 4:2, ale ostatecznie odpadła z Ligi Konferencji na etapie 1/16 finału.

Fiorentina - Jagiellonia Białystok 2:4 po dogrywce (0:2, 0:1) [pierwszy mecz - 3:0, awans: Fiorentina]

Bramki: Nicolo Fagioli 107; Taras Romanczuk 114 (gol samobójczy) - Bartosz Mazurek 23, 45+3, 49; Jesus Imaz 118.

Fiorentina: Luca Lezzerini (46. David de Gea) - Niccolo Fortini (46. Jack Harrison), Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Robin Gosens - Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora (62. Nicolo Fagioli), Cher Ndour - Dodo, Roberto Piccoli (89. Moise Kean), Jacopo Fazzini [62. Manor Solomon (100. Albert Gudmundsson)].

Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (66. Samed Bazdar), Andy Pelmard, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (117. Yuki Kobayashi), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (106. Dimitris Rallis) - Kamil Jóźwiak [36. Dawid Drachal (90. Leon Flach)], Afimico Pululu, Jesus Imaz.

Żółte kartki: Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Dodo - Kamil Jóźwiak, Samed Bazdar, Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Bernardo Vital.

Czerwona kartka: Bernardo Vital (120. minuta, druga żółta).

Sędziował: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Polsat Sport