Hitowy transfer na przyszły sezon oficjalnie ogłoszony! Utalentowany siatkarz zagra w Italii

Basil Dermaux urodził się w 2003 roku, w lutym skończył 23 lata. Od 2022 roku atakujący gra w reprezentacji Belgii. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w juniorskich drużynach Knack Roeselare. W latach 2022-24 grał w drużynie Decospan Volley Team Menen, a w 2024 roku wrócił do Roeselare. W pierwszym sezonie zdobył z tą drużyną mistrzostwo i Puchar Belgii.

Belgijski atakujący jest objawieniem obecnej edycji Ligi Mistrzów. W fazie grupowej imponował skutecznością. Przeciwko Galatasaray Stambuł zdobył 24 punkty, w spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin - 31, z Halkbankiem Ankara - aż 39! W rundzie rewanżowej nadal prezentował się bardzo dobrze - 29 punktów na wyjeździe z Bogdanką, 26 u siebie z Galatasaray i 30 w domowym spotkaniu z Halkbankiem.

Dermaux zajął po fazie grupowej pierwsze miejsca w rankingach najlepiej punktujących (179 punktów), najlepiej atakujących (144 punkty) i najlepiej zagrywających (22 asy); w zestawieniu najlepiej blokujących uplasował się na dziewiątej pozycji (13 punktów).

Najlepsi siatkarze fazy grupowej Ligi Mistrzów 2026. Polacy w czołówce rankingów Zobacz galerię

Knack Roeselare zajął drugie miejsce w grupie B za Bogdanką. W rundzie play-off zmierzy się z Asseco Resovią.

Belgijski klub oficjalnie poinformował już, że po zakończeniu sezonu Basil Dermaux opuści drużynę i trafi do włoskiego klubu Allianz Milano. Zastąpi w tym zespole swojego rodaka - Ferre Reggersa.