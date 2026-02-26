Klub PlusLigi poważnie osłabiony! Dwaj czołowi siatkarze nie zagrają do końca sezonu

Robert MurawskiSiatkówka

Dwaj czołowi siatkarze drużyny Barkom-Każany Lwów - Mousse Gueye i Ilia Kowalow nie pojawili się w składzie na mecz z JSW Jastrzębskim Węglem. Jak poinformował komentujący to spotkanie Tomasz Swędrowski, obaj zawodnicy najprawdopodobniej nie zagrają już do końca sezonu.

Drużyny siatkarzy w czerwonych i pomarańczowych strojach ustawione na boisku hali sportowej, gotowe do gry, z widownią na trybunach w tle.
fot. Polsat Sport
Barkom Każany Lwów poważnie osłabiony w końcówce sezonu.

Ilia Kowalow to podstawowy przyjmujący drużyny Barkom-Każany Lwów. Reprezentant Ukrainy gra w tym klubie od 2023 roku, wcześniej spędził sezon w Cuprum Lubin. Rozgrywa swój czwarty sezon w PlusLidze, wystąpił łącznie w 108 meczach tych rozgrywek.

 

Mousse Gueye to francuski środkowy. W Barkomie grał w sezonie 2023/24, a po roku przerwy wrócił przed obecnymi rozgrywkami. W PlusLidze wystąpił łącznie w 51 meczach i - podobnie jak Kowalow - był graczem z wyjściowego składu lwowskiej ekipy.

 

Obaj siatkarze borykają się z poważnymi urazami. Gra Gueye w obecnym sezonie jest wykluczona, a Kowalow najprawdopodobniej również nie będzie już mógł wystąpić. To spore osłabienie dla drużyny Barkomu, która walczy o utrzymanie w PlusLidze.

