Klub PlusLigi poważnie osłabiony! Dwaj czołowi siatkarze nie zagrają do końca sezonu

Ilia Kowalow to podstawowy przyjmujący drużyny Barkom-Każany Lwów. Reprezentant Ukrainy gra w tym klubie od 2023 roku, wcześniej spędził sezon w Cuprum Lubin. Rozgrywa swój czwarty sezon w PlusLidze, wystąpił łącznie w 108 meczach tych rozgrywek.

Mousse Gueye to francuski środkowy. W Barkomie grał w sezonie 2023/24, a po roku przerwy wrócił przed obecnymi rozgrywkami. W PlusLidze wystąpił łącznie w 51 meczach i - podobnie jak Kowalow - był graczem z wyjściowego składu lwowskiej ekipy.

Obaj siatkarze borykają się z poważnymi urazami. Gra Gueye w obecnym sezonie jest wykluczona, a Kowalow najprawdopodobniej również nie będzie już mógł wystąpić. To spore osłabienie dla drużyny Barkomu, która walczy o utrzymanie w PlusLidze.