Kolejna porażka Polaków na MŚ

Polska uczestniczy w MŚ juniorów w curlingu. Impreza odbywa się w Tarnby w Danii.



Biało-Czerwoni rozegrali już cztery spotkania. Niestety, wszystkie przegrali. Lepsi okazali się Włosi (4:7), Szkoci (5:11), Szwajcarzy (5:6) oraz Kanadyjczycy (6:8). Z tymi ostatnimi przegrali w czwartek.

Przed Polakami jeszcze spotkania z Japończykami, Duńczykami, Amerykanami, Norwegami oraz Koreańczykami.

Impreza potrwa do 3 marca.