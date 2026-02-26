Kolejna porażka Polaków na MŚ
Reprezentacja Polski przegrała kolejny mecz w mistrzostwach świata juniorów w curlingu. Biało-Czerwoni ulegli Kanadyjczykom 6:8
Polska uczestniczy w MŚ juniorów w curlingu. Impreza odbywa się w Tarnby w Danii.
Biało-Czerwoni rozegrali już cztery spotkania. Niestety, wszystkie przegrali. Lepsi okazali się Włosi (4:7), Szkoci (5:11), Szwajcarzy (5:6) oraz Kanadyjczycy (6:8). Z tymi ostatnimi przegrali w czwartek.
Przed Polakami jeszcze spotkania z Japończykami, Duńczykami, Amerykanami, Norwegami oraz Koreańczykami.
Impreza potrwa do 3 marca.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Maliszewska: Zdaliśmy sobie sprawę, że nasze zdrowie narażone jest na wielkie ryzyko