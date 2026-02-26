Kosa na Kosę - 27.02. Transmisja TV i stream online

W piątkowym programie Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Koseccy podsumują występy Lecha i Jagiellonii w rewanżowych meczach 1/16 finału Ligi Konferencji. Zaprezentujemy noty dla piłkarzy obu polskich zespołów, a ponadto pokażemy najciekawsze pomeczowe wypowiedzi obu ekip.



W dalszej części programu nasi eksperci podyskutują na temat PKO BP Ekstraklasy, w której, w zeszłej kolejce, pierwsze zwycięstwo od września 2025 roku odniosła Legia Warszawa. Na koniec programu zapowiemy też transmisje z losowań par 1/8 finału Ligi Konferencji oraz Ligi Europy.



Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport