Koszmar Barcelony trwa. Gwiazdor wypada z gry

Piłka nożna

Piłkarz Barcelony Frenkie de Jong doznał kontuzji prawego uda i będzie pauzował od pięciu do sześciu tygodni - poinformował w czwartek kataloński klub.

Trzech piłkarzy FC Barcelony w czerwono-niebieskich strojach świętuje gola, przybijając sobie piątki.
fot. PAP/EPA
Frenkie de Jong kontuzjowany

"Frenkie de Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi podczas porannego treningu. Badania potwierdzają, że jego powrót do zdrowia potrwa od pięciu do sześciu tygodni" – przekazano w krótkim oświadczeniu.

 

Holender opuści zatem nadchodzące ligowe mecze z Villarrealem, Athletic Bilbao, Sevillą i Rayo Vallecano oraz spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów (10-11 marca i 17-18 marca), w których Barcelona zmierzy się z Newcastle United lub Paris Saint-Germain - losowanie odbędzie się w piątek.

 

28-letni środkowy pomocnik nie zagra również w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt, w którym „Duma Katalonii” spróbuje odrobić czterobramkową stratę.

 

Ponadto de Jong nie będzie mógł zostać powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Holandii. „Oranje” pod koniec marca zagrają mecze towarzyskie z Norwegią i Ekwadorem.

 

Kontuzja de Jonga to spore osłabienie drużyny trenera Hansiego Flicka, w której występują też dwaj Polacy: napastnik Robert Lewandowski i bramkarz Wojciech Szczęsny. Pocieszeniem dla kibiców Barcelony może być fakt, że niedawno do gry wrócili hiszpański pomocnik Pedri i angielski napastnik Marcus Rashford.

HP, PAP
