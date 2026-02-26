Koszmar Barcelony trwa. Gwiazdor wypada z gry

"Frenkie de Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi podczas porannego treningu. Badania potwierdzają, że jego powrót do zdrowia potrwa od pięciu do sześciu tygodni" – przekazano w krótkim oświadczeniu.

Holender opuści zatem nadchodzące ligowe mecze z Villarrealem, Athletic Bilbao, Sevillą i Rayo Vallecano oraz spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów (10-11 marca i 17-18 marca), w których Barcelona zmierzy się z Newcastle United lub Paris Saint-Germain - losowanie odbędzie się w piątek.

28-letni środkowy pomocnik nie zagra również w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt, w którym „Duma Katalonii” spróbuje odrobić czterobramkową stratę.

Ponadto de Jong nie będzie mógł zostać powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Holandii. „Oranje” pod koniec marca zagrają mecze towarzyskie z Norwegią i Ekwadorem.

Kontuzja de Jonga to spore osłabienie drużyny trenera Hansiego Flicka, w której występują też dwaj Polacy: napastnik Robert Lewandowski i bramkarz Wojciech Szczęsny. Pocieszeniem dla kibiców Barcelony może być fakt, że niedawno do gry wrócili hiszpański pomocnik Pedri i angielski napastnik Marcus Rashford.

HP, PAP