Lech Poznań - KuPS Kuopio. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Lech Poznań - KuPS Kuopio to rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji. Zobacz skrót meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio.
Pierwsze spotkanie poszło po myśli "Kolejorza", który bardzo szybko objął prowadzenie po trafieniu Antoniego Kozubala. Dodatkowo chwilę później czerwoną kartkę obejrzał Joslyn Luyeye-Lutumba. Lech wykorzystał grę w przewadze jeszcze przed przerwą, kiedy gola strzelił Taofeek Ismaheel.
Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:0 i byli w znakomitej sytuacji przed czwartkowym rewanżem w Poznaniu.
Przed własną publicznością Lech wygrał 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Pablo Rodriguez.
Kolejnym rywalem Lecha będzie Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.
Lech Poznań - KuPS Kuopio 1:0 (0:0) [pierwszy mecz - 2:0, awans: Lech Poznań]
Bramka: Pablo Rodriguez 65.
Lech: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic (70. Alex Douglas), Michał Gurgul - Pablo Rodriguez (75. Gisli Thordarson), Antoni Kozubal - Taofeek Ismaheel (60. Daniel Hakans), Patrik Walemark (60. Ali Gholizadeh), Luis Palma - Mikael Ishak (60. Yannick Agnero).
KuPS: Johannes Kreidl - Akseli Puukko [9. Rasmus Tikkanen (79. Arttu Heinonen)], Arttu Lotjonen, Taneli Hamalainen, Clinton Antwi - Valentin Roman Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo - Bob Armah, Gustav Engvall, Petteri Pennanen.
Żółte kartki: Antonio Milic, Daniel Hakans.
Sędziował: Vasilis Fotias (Grecja).
Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Konferencji UEFA?
Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl