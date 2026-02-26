Lech Poznań - KuPS Kuopio. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Lech Poznań - KuPS Kuopio to rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji. Zobacz skrót meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio.

Piłkarze Lecha Poznań w niebieskich strojach świętują zdobycie gola na boisku.
Piłkarze Lecha Poznań świętują zdobytego gola

Pierwsze spotkanie poszło po myśli "Kolejorza", który bardzo szybko objął prowadzenie po trafieniu Antoniego Kozubala. Dodatkowo chwilę później czerwoną kartkę obejrzał Joslyn Luyeye-Lutumba. Lech wykorzystał grę w przewadze jeszcze przed przerwą, kiedy gola strzelił Taofeek Ismaheel.

 

Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:0 i byli w znakomitej sytuacji przed czwartkowym rewanżem w Poznaniu.

 

Przed własną publicznością Lech wygrał 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Pablo Rodriguez.

Kolejnym rywalem Lecha będzie Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.

 

Lech Poznań - KuPS Kuopio 1:0 (0:0) [pierwszy mecz - 2:0, awans: Lech Poznań]

Bramka: Pablo Rodriguez 65.

 

Lech: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic (70. Alex Douglas), Michał Gurgul - Pablo Rodriguez (75. Gisli Thordarson), Antoni Kozubal - Taofeek Ismaheel (60. Daniel Hakans), Patrik Walemark (60. Ali Gholizadeh), Luis Palma - Mikael Ishak (60. Yannick Agnero).

 

KuPS: Johannes Kreidl - Akseli Puukko [9. Rasmus Tikkanen (79. Arttu Heinonen)], Arttu Lotjonen, Taneli Hamalainen, Clinton Antwi - Valentin Roman Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo - Bob Armah, Gustav Engvall, Petteri Pennanen.

 

Żółte kartki: Antonio Milic, Daniel Hakans.

 

Sędziował: Vasilis Fotias (Grecja).

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Konferencji UEFA?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

