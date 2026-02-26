Lech Poznań - KuPS Kuopio. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Pierwsze spotkanie poszło po myśli "Kolejorza", który bardzo szybko objął prowadzenie po trafieniu Antoniego Kozubala. Dodatkowo chwilę później czerwoną kartkę obejrzał Joslyn Luyeye-Lutumba. Lech wykorzystał grę w przewadze jeszcze przed przerwą, kiedy gola strzelił Taofeek Ismaheel.

Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:0 i byli w znakomitej sytuacji przed czwartkowym rewanżem w Poznaniu.

Przed własną publicznością Lech wygrał 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Pablo Rodriguez.



Kolejnym rywalem Lecha będzie Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.

Lech Poznań - KuPS Kuopio 1:0 (0:0) [pierwszy mecz - 2:0, awans: Lech Poznań]

Bramka: Pablo Rodriguez 65.

Lech: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic (70. Alex Douglas), Michał Gurgul - Pablo Rodriguez (75. Gisli Thordarson), Antoni Kozubal - Taofeek Ismaheel (60. Daniel Hakans), Patrik Walemark (60. Ali Gholizadeh), Luis Palma - Mikael Ishak (60. Yannick Agnero).

KuPS: Johannes Kreidl - Akseli Puukko [9. Rasmus Tikkanen (79. Arttu Heinonen)], Arttu Lotjonen, Taneli Hamalainen, Clinton Antwi - Valentin Roman Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo - Bob Armah, Gustav Engvall, Petteri Pennanen.

Żółte kartki: Antonio Milic, Daniel Hakans.

Sędziował: Vasilis Fotias (Grecja).

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Konferencji UEFA?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.