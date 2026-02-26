Lech rozdaje karty po pierwszym spotkaniu. Czy potwierdzi wyższość?

"Kolejorz" w dobrej sytuacji przed rewanżem

Pierwszy akord rywalizacji rozegrano 19 lutego w fińskim Tampere. Wówczas Lech Poznań wygrał 2:0, a spotkanie od początku ułożyło się po jego myśli. Nie minął kwadrans, a mistrzowie Polski prowadzili 1:0 po golu Antoniego Kozubala i grali w przewadze jednego zawodnika po tym, jak gracz KuPS wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Jeszcze przed przerwą "Kolejorz" podwyższył na 2:0 za sprawą Taofeeka Ismaheela i z takim wynikiem zakończył się ten mecz. Dla Lecha Poznań to doskonała informacja. Przed rewanżem ma wszystko w swoich rękach i jest na ostatniej prostej do awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Poznańska lokomotywa na właściwych torach

Wydaje się, że po słabszym początku wiosny poznańska lokomotywa wjechała na właściwe tory. To nie tylko wyjazdowe zwycięstwo z fińskim KuPS w europejskich pucharach. Kolejorz jest też na fali trzech zwycięstw w Ekstraklasie, dzięki czemu na dobre powrócił do walki o mistrzostwo kraju.

Po 22. kolejkach Ekstraklasy Lech ma na koncie 35 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa oczka do Jagiellonii. W Poznaniu odżyły nadzieje na obronę tytułu, co dodatkowo napędza graczy Lecha do kolejnych zwycięstw. Zawodnicy KuPS staną przed niezwykle trudnym zadaniem, jeżeli chcą zatrzymać ofensywę Kolejorza.

Niels Frederiksen nie zlekceważy rywala

Oczywiście o lekceważeniu rywala nie ma mowy. Wydaje się, że trener Niels Frederiksen postawi na najmocniejszy skład, aby szybko rozstrzygnąć losy tego dwumeczu. Gospodarze powinni zagrać spokojnie. Przemawiają za nimi:

atut własnego boiska

dwubramkowa zaliczka

wyższe umiejętności piłkarskie.

Trzeba zagrać swoje i z pewnością zapewni to awans. Tylko tyle i aż tyle. Piłkarze doskonale zdają sobie z tego sprawę, co potwierdzają słowa Filipa Jagiełło w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport na gorąco po meczu wyjazdowym.

fot. Polsat Sport

Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

