Lech rozdaje karty po pierwszym spotkaniu. Czy potwierdzi wyższość?
Przed nami rewanż fazy play-off Ligi Konferencji UEFA, który dla "Kolejorza" powinien być formalnością. Po wyjazdowym zwycięstwie 2:0 z fińskim KuPS to Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem do awansu. Czy przed własną publicznością potwierdzi swoją wyższość?
"Kolejorz" w dobrej sytuacji przed rewanżem
Pierwszy akord rywalizacji rozegrano 19 lutego w fińskim Tampere. Wówczas Lech Poznań wygrał 2:0, a spotkanie od początku ułożyło się po jego myśli. Nie minął kwadrans, a mistrzowie Polski prowadzili 1:0 po golu Antoniego Kozubala i grali w przewadze jednego zawodnika po tym, jak gracz KuPS wyleciał z boiska z czerwoną kartką.
Jeszcze przed przerwą "Kolejorz" podwyższył na 2:0 za sprawą Taofeeka Ismaheela i z takim wynikiem zakończył się ten mecz. Dla Lecha Poznań to doskonała informacja. Przed rewanżem ma wszystko w swoich rękach i jest na ostatniej prostej do awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.
Poznańska lokomotywa na właściwych torach
Wydaje się, że po słabszym początku wiosny poznańska lokomotywa wjechała na właściwe tory. To nie tylko wyjazdowe zwycięstwo z fińskim KuPS w europejskich pucharach. Kolejorz jest też na fali trzech zwycięstw w Ekstraklasie, dzięki czemu na dobre powrócił do walki o mistrzostwo kraju.
Po 22. kolejkach Ekstraklasy Lech ma na koncie 35 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa oczka do Jagiellonii. W Poznaniu odżyły nadzieje na obronę tytułu, co dodatkowo napędza graczy Lecha do kolejnych zwycięstw. Zawodnicy KuPS staną przed niezwykle trudnym zadaniem, jeżeli chcą zatrzymać ofensywę Kolejorza.
Niels Frederiksen nie zlekceważy rywala
Oczywiście o lekceważeniu rywala nie ma mowy. Wydaje się, że trener Niels Frederiksen postawi na najmocniejszy skład, aby szybko rozstrzygnąć losy tego dwumeczu. Gospodarze powinni zagrać spokojnie. Przemawiają za nimi:
- atut własnego boiska
- dwubramkowa zaliczka
- wyższe umiejętności piłkarskie.
Trzeba zagrać swoje i z pewnością zapewni to awans. Tylko tyle i aż tyle. Piłkarze doskonale zdają sobie z tego sprawę, co potwierdzają słowa Filipa Jagiełło w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport na gorąco po meczu wyjazdowym.
Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online
Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.Przejdź na Polsatsport.pl