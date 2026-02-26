Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)
Za nami cztery rewanżowe spotkania 1/16 finału Ligi Europy. Wiemy już, że do kolejnego etapu awansował m.in. VfB Stuttgart. Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Europy.
VfB Stuttgart - Celtic FC. Skrót meczu
Ferencvaros - Łudogorec Razgrad. Skrót meczu
Crvena Zvezda - Lille OSC. Skrót meczu
Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02
Crvena Zvezda Belgrad - LOSC Lille 0:1 (0:1), 0:2 po dogrywce
Bramki: Giroud 4, Ngoy 99
Pierwszy mecz: 1-0. Dwumecz: 1-2. Awans: LOSC Lille
Viktoria Pilzno - Panathinaikos Ateny 1:1 (0:1), 3:4 po karnych
Bramki: Spacil 62 - Tetteh 9
Pierwszy mecz: 1-1. Awans: Panathinaikos
Ferencvaros - Łudogorec Razgrad 2:0 (2:0)
Bramki: Kanichowsky 14, Zachariassen 30
Pierwszy mecz: 1-2. Awans: Ferencvaros
VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)
Bramki: McCowan 1
Pierwszy mecz: 4-1. Awans: VfB Stuttgart
Bologna - SK Brann - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1:0.
Celta Vigo - PAOK Saloniki - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 2:1.
KRC Genk - Dinamo Zagrzeb - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 3:1.
Nottingham Forest - Fenerbahce - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 3:0.
