Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)

Hubert PawlikPiłka nożna

Za nami cztery rewanżowe spotkania 1/16 finału Ligi Europy. Wiemy już, że do kolejnego etapu awansował m.in. VfB Stuttgart. Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Europy.

Puchar Ligi Europy i logo rozgrywek na ciemnym tle.
fot. PAP
Liga Europy

 

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02

 

Crvena Zvezda Belgrad - LOSC Lille 0:1 (0:1), 0:2 po dogrywce

 

Bramki: Giroud 4, Ngoy 99

 

Pierwszy mecz: 1-0. Dwumecz: 1-2. Awans: LOSC Lille

 

Viktoria Pilzno - Panathinaikos Ateny 1:1 (0:1), 3:4 po karnych

 

Bramki: Spacil 62 - Tetteh 9

 

Pierwszy mecz: 1-1. Awans: Panathinaikos

 

Ferencvaros - Łudogorec Razgrad 2:0 (2:0) 

 

Bramki: Kanichowsky 14, Zachariassen 30

 

Pierwszy mecz: 1-2. Awans: Ferencvaros

 

VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

 

Bramki: McCowan 1

 

Pierwszy mecz: 4-1. Awans: VfB Stuttgart

 

Bologna - SK Brann - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1:0.

 

 

Celta Vigo - PAOK Saloniki - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 2:1.

 

 

KRC Genk - Dinamo Zagrzeb - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 3:1.

 


Nottingham Forest - Fenerbahce - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 3:0.

 

