Po pierwszym spotkaniu dwumeczu Fiorentina prowadzi 3:0.

W Białymstoku wszystkie gole dla "Violi" zostały strzelone po przerwie. Do siatki trafiali kolejno Luca Ranieri (53. minuta), Rolando Mandragora (66.) i Roberto Piccoli w 81. minucie z rzutu karnego.

Oba zespoły nie zagrały w najmocniejszych składach, choć w przypadku gospodarzy z konieczności, a w przypadku rywali - głównie z wyboru. Trener gości Paolo Vanoli nie wziął do Polski kilku swoich gwiazd, natomiast w białostockiej drużynie zabrakło jej dwóch liderów pauzujących za kartki - Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu, króla strzelców poprzedniej edycji LK.

Fiorentina to m.in. dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrała - w 2023 roku z West Ham United, a w 2024 z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarła do półfinału. We włoskiej ekstraklasie niespodziewanie znajduje się w strefie spadkowej.

