Liga Konferencji: Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Nie przyjeżdżamy tutaj bez wiary, ale widzimy skalę trudności - przyznał przed rewanżem z Fiorentiną w barażu o ćwierćfinał Ligi Konferencji trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. - Piłka nożna nie takie rzeczy widziała - mówił o potencjalnych szansach.

Przed tygodniem w Białymstoku Fiorentina wygrała 3:0. Choć to Jagiellonia miała dużą przewagę w posiadaniu piłki, goście nie dopuścili do żadnej groźnej sytuacji pod swoją bramką, a do tego zagrali bardzo skutecznie w ataku.

Wszystkie gole padły w drugiej połowie: drugi z rzutu wolnego, trzeci z karnego. Na listę strzelców wpisali się Luca Ranieri, Rolando Mandragora i Roberto Piccoli.

- Kluczowe jest budowanie mentalności w drużynie, która ma powodować, że zespół zawsze chce wygrać, niezależnie od okoliczności, niezależnie od scenariusza, od tego, w którym jesteśmy miejscu, co nam to da, jakie są cele - mówił trener Siemieniec w środę na konferencji prasowej we Florencji.

- Biorąc pod uwagę to, jak bardzo konsekwentna jest ta drużyna i ten projekt od dłuższego już czasu, i świadczą o tym powtarzalne wyniki na przestrzeni ostatnich lat, oczywiste dla mnie jest to, że każdy mój piłkarz, który tu przyjechał, nie tylko chce wygrać czwartkowy mecz, ale myślę, że chce zrobić wszystko, żeby przejść dalej - zapewniał szkoleniowiec.

Jaki wynik meczu Fiorentina - Jagiellonia? Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fiorentina - Jagiellonia tuż po jego zakończeniu. Początek rywalizacji o godz. 18:45.

