Liga Konferencji: Lech Poznań - KuPS Kuopio. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Trener piłkarzy Lecha Niels Frederiksen przyznał, że zwycięstwo 2:0 w pierwszym meczu fazy play off Ligi Konferencji z KuPS Kuopio to dobra zaliczka, ale nie oznacza ona, że jego zespół może czuć się bezpiecznie. Rewanż rozegrany zostanie w czwartek w Poznaniu.

„Kolejorz” po zwycięstwie w Tampere (tam bowiem swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywają mistrzowie Finlandii) jest praktycznie jedną nogą w 1/8 finału Ligi Konferencji. Frederiksen stwierdził, że jego zespół jest w „dobrym punkcie wyjściowym”, lecz nie spodziewa się łatwego pojedynku w rewanżu.

- Rywale nie będą mieli nic do stracenia. Mogą zagrać pressingiem, podejmować maksymalne ryzyko. Przypomnę, że tydzień temu przez niemal całe spotkanie graliśmy 11 na 10, dlatego jutro to będzie totalnie inny mecz – mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Jego zdaniem dwubramkowa zaliczka niczego jeszcze nie przesądza.

- Nie możemy do końca czuć bezpiecznie. Inaczej byłoby, gdybyśmy wygrali 4:0 albo 5:0, tak się jednak nie stało. Ktoś powiedział, że 2:0 to niebezpieczny wynik. My natomiast chcemy kontynuować naszą zwycięską serię. Mamy już trzy wygrane z rzędu w ekstraklasie plus zwycięstwo z KuPS – przyznał.

Frederiksen pytany o ewentualne zmiany w składzie odparł, że kilku roszad należy się spodziewać.

- Mamy dużo meczów przed nami, ale też wielu zawodników o wysokiej jakości. Staramy się trzymać naszych wszystkich piłkarzy w gotowości, w rytmie meczowym i jednocześnie wprowadzać nową energię na boisku. Na pewno można spodziewać się kilku zmian w składzie w porównaniu do ostatniego meczu ligowego, nie powiem natomiast, ile ich dokładnie będzie – powiedział Duńczyk.

KN, PAP