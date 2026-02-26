Liga Konferencji UEFA. Kiedy kolejne mecze Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa?
Lech Poznań i Raków Częstochowa wywalczyły awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Kiedy kolejne mecze Lecha i Rakowa w Lidze Konferencji? Sprawdźcie poniżej.
Raków awans do 1/8 finału zapewnił sobie znacznie wcześniej od "Kolejorza". Dzięki zajęciu drugiego miejsca w fazie ligowej (w stawce 36 drużyn), ekipa z Częstochowy uniknęła gry w 1/16 finału i bezpośrednio zameldowała się w kolejnej rundzie.
Dłuższą drogę musiał przebyć Lech. Zespół z Poznania, który fazę ligową zakończył na 11. pozycji, o awans walczył w barażach (1/16 finału). Tam podopieczni Nielsa Frederiksena poradzili sobie jednak z fińskim KuPS Kuopio (2:0 w pierwszym meczu i 1:0 w rewanżu).
ZOBACZ TAKŻE: Z kim mogą zagrać Raków, Lech i Jagiellonia w 1/8 finału Ligi Konferencji?
Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.
Kiedy kolejne mecze Lecha i Rakowa w Lidze Konferencji UEFA?
Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywale polskich zespołów nie są jeszcze znani - losowanie par tej fazy rozgrywek odbędzie się w piątek, 27 lutego. Transmisja od 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
Lech zmierzy się z Rayo Vallecano lub Szachtarem Donieck, a rywalem Rakowa będzie Fiorentina lub Rijeka.
Znane są już natomiast terminy spotkań tej fazy Ligi Konferencji. Pierwsze mecze odbędą się 12 marca, a rewanże zaplanowano tydzień później - 19 marca.
Możliwe pary 1/8 finału Ligi Konferencji
Lech Poznań - Rayo Vallecano/Szachtar Donieck
Samsunspor - Rayo Vallecano/Szachtar Donieck
AZ Alkmaar - AEK Ateny/Sparta Praga
Celje - AEK Ateny/Sparta Praga
Crystal Palace - Mainz/AEK Larnaka
Sigma Ołomuniec - Mainz/AEK Larnaka
Fiorentina - Strasbourg/Raków Częstochowa
Rijeka - Strasbourg/Raków Częstochowa