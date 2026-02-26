Raków awans do 1/8 finału zapewnił sobie znacznie wcześniej od "Kolejorza". Dzięki zajęciu drugiego miejsca w fazie ligowej (w stawce 36 drużyn), ekipa z Częstochowy uniknęła gry w 1/16 finału i bezpośrednio zameldowała się w kolejnej rundzie.

Dłuższą drogę musiał przebyć Lech. Zespół z Poznania, który fazę ligową zakończył na 11. pozycji, o awans walczył w barażach (1/16 finału). Tam podopieczni Nielsa Frederiksena poradzili sobie jednak z fińskim KuPS Kuopio (2:0 w pierwszym meczu i 1:0 w rewanżu).

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Kiedy kolejne mecze Lecha i Rakowa w Lidze Konferencji UEFA?

Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywale polskich zespołów nie są jeszcze znani - losowanie par tej fazy rozgrywek odbędzie się w piątek, 27 lutego. Transmisja od 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.



Lech zmierzy się z Rayo Vallecano lub Szachtarem Donieck, a rywalem Rakowa będzie Fiorentina lub Rijeka.

Znane są już natomiast terminy spotkań tej fazy Ligi Konferencji. Pierwsze mecze odbędą się 12 marca, a rewanże zaplanowano tydzień później - 19 marca.

Możliwe pary 1/8 finału Ligi Konferencji

Lech Poznań - Rayo Vallecano/Szachtar Donieck

Samsunspor - Rayo Vallecano/Szachtar Donieck

AZ Alkmaar - AEK Ateny/Sparta Praga

Celje - AEK Ateny/Sparta Praga

Crystal Palace - Mainz/AEK Larnaka

Sigma Ołomuniec - Mainz/AEK Larnaka

Fiorentina - Strasbourg/Raków Częstochowa

Rijeka - Strasbourg/Raków Częstochowa

