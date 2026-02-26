Piłkarze Lecha Poznań pokonali fiński KuPS Kuopio 2:0 w pierwszym meczu barażowym i są blisko awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Teraz przed nimi rewanż.

Bramki dla Lecha w Tampere padły w pierwszej połowie, po strzałach Antoniego Kozubala (9.) i Taofeeka Ismaheela (41.).

Gospodarze już od 12. minuty grali w dziesiątkę, czerwoną kartkę za faul zobaczył Joslyn Luyeye-Lutumba. Zwycięstwo poznańskiej drużyny mogło być wyższe, ale goście nie wykorzystali kilku innych okazji.

Już przed meczem w Tampere mistrz Polski wydawał się zdecydowanym faworytem. Lech od dawna znajduje się w rytmie ligowym, tymczasem rozgrywki fińskiej ekstraklasy (system wiosna-jesień) startują dopiero na początku kwietnia.

Poza tym w ostatnich tygodniach z KuPS Kuopio odeszło kilku czołowych piłkarzy. Do końca ubiegłego roku występował tam m.in. Piotr Parzyszek, który w lutym wzmocnił uzbecki Paxtakor Taszkent.

Mimo bardzo korzystnego wyniku trener Lecha Niels Frederiksen studzi na razie optymizm.

- Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, ale nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte w kontekście dwumeczu - podkreślił.

