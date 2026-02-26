Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)

Piłka nożna

Za nami cztery rewanżowe spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji. Wiemy już, że z rywalizacją pożegnała się m.in. Jagiellonia Białystok. Sprawdźcie wszystkie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji UEFA.

Fragment pucharu Ligi Konferencji UEFA z herbem rozgrywek na pierwszym planie i logo Ligi Konferencji w tle.
fot. PAP
Liga Konferencji

 

Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02

 

Fiorentina - Jagiellonia Białystok 0:3 (0:2), 2:4 po dogrywce. 

 

Bramki: Fagioli 107, Kean 114 - Mazurek 23, 45+3, 49, Imaz 118

 

Pierwszy mecz: 3-0. Dwumecz: 5-4. Awans: Fiorentina

 

NK Celje - KF Drita 3:2 (3:1)

 

Bramki: Seslar 19, 43 k., Hrka 23 - Krasniqi 26, Dabiqaj 51

 

Pierwszy mecz: 3-2. Awans: NK Celje

 

HNK Rijeka - Omonia Nikozja 3:1 (0:1)

 

Bramki: Fruk 52, 67, Adu Adjei 79 - Tankovic 13

 

Pierwszy mecz: 1-0. Awans: HNK Rijeka

 

Samsunspor - Shkendija Tetovo 4:0 (0:0)

 

Bramki: Ntcham 53 k., Ndiaye 71, Marius 79, 90+2

 

Pierwszy mecz: 1-0. Awans: Samsunspor

 

Lech Poznań - KuPS Kuopio - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 2-0.

 

AZ Alkmaar - Noah Erywań - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 0-1.

 

FC Lausanne-Sports - Sigma Ołomuniec - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1-1.

 

Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1-1.

