Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)
Za nami cztery rewanżowe spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji. Wiemy już, że z rywalizacją pożegnała się m.in. Jagiellonia Białystok. Sprawdźcie wszystkie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji UEFA.
NK Celje - KF Drita. Skrót meczu
HNK Rijeka - Omonia Nikozja. Skrót meczu
Samsunspor - Shkendija Tetowo. Skrót meczu
Fiorentina - Jagiellonia Białystok 0:3 (0:2), 2:4 po dogrywce.
Bramki: Fagioli 107, Kean 114 - Mazurek 23, 45+3, 49, Imaz 118
Pierwszy mecz: 3-0. Dwumecz: 5-4. Awans: Fiorentina
Bramki: Seslar 19, 43 k., Hrka 23 - Krasniqi 26, Dabiqaj 51
Pierwszy mecz: 3-2. Awans: NK Celje
HNK Rijeka - Omonia Nikozja 3:1 (0:1)
Bramki: Fruk 52, 67, Adu Adjei 79 - Tankovic 13
Pierwszy mecz: 1-0. Awans: HNK Rijeka
Samsunspor - Shkendija Tetovo 4:0 (0:0)
Bramki: Ntcham 53 k., Ndiaye 71, Marius 79, 90+2
Pierwszy mecz: 1-0. Awans: Samsunspor
Lech Poznań - KuPS Kuopio - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 2-0.
AZ Alkmaar - Noah Erywań - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 0-1.
FC Lausanne-Sports - Sigma Ołomuniec - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1-1.
Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar - początek o godz. 21. Pierwszy mecz: 1-1.