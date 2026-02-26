Industria Kielce udaje się do Berlina na prestiżowe starcie z Fuechse w Lidze Mistrzów. Po zwycięstwie nad Veszprem, podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa celują w trzecie miejsce w grupie, jednak muszą zatrzymać najlepszego piłkarza ręcznego świata 2025 roku, Duńczyka Mathiasa Gidsela.

Rywal dysponuje zawodnikami światowej klasy, a ich mentalność nie pozwala na żadne lekceważenie przeciwnika, nawet przy zapewnionym już awansie do ćwierćfinału.

Największa uwaga szczypiornistów Industrii skupiona jest na Gidselu. W kieleckim obozie panuje zgoda, że jest on obecnie najlepszym piłkarzem ręcznym świata.

- Nikt z nas nie wie, gdzie jest jego sufit. On chyba nawet sam nie wie, gdzie są jego granice – powiedział o Duńczyku Krzysztof Lijewski.

