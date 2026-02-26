W czwartek w 12. kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock podejmie SC Magdeburg. - To jedna z najlepszych drużyn na świecie, która prowadzi w Bundeslidze, wygrała Final Four w Kolonii i od lat prezentuje bardzo dobry poziom – powiedział dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski.

SC Magdeburg wygrał wszystkie 11 spotkań tej edycji Ligi Mistrzów. Był lepszy od rywali nie tylko u siebie, także na wyjeździe. Jako jedyna drużyna w tym sezonie, niemiecki lider pokonał Barcelonę w Palau Blaugrana.

W pierwszym pojedynku obydwu drużyn SC Magdeburg wygrał w swojej hali z Orlen Wisłą 27:26.

Wicemistrz Niemiec sezonu 2024/25 to drużyna kompletna. - Piłkarze z Magdeburga grają bardzo szybki handball, dużo jeden na jeden z bardzo mocną obroną i dobrze grającymi bramkarzami. Zdajemy sobie sprawę, że o zwycięstwo będzie trudno, ale po meczu z pierwszej rundy, kiedy byliśmy gorsi tylko o jedną bramkę, wiemy, że w Płocku może paść każdy wynik, także korzystny dla nas – uważa Wiśniewski.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Orlen Wisła Płock - SC Magdeburg na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.