Już w najbliższy piątek odbędzie się losowanie par 1/8 finału Ligi Europy. Tego dnia poznamy także pełną drabinkę pucharową dalszej części turnieju.

W 1/8 finału LE na pewno zobaczymy FC Porto, a więc klub, w którym występuje aż trzech reprezentantów Polski: Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski. Ekipa prowadzona przez Francesco Fariolego zajęła piąte miejsce w fazie ligowej, dzięki czemu wywalczyła bezpośredni awans.

Powody do radości ma także Jan Ziółkowski. Jego AS Roma do ostatnich chwil walczyła o wejście do czołowej "ósemki", ale ostatecznie zmieściła się w tej grupie drużyn. W kolejnej fazie pewna gry jest również Aston Villa Matty'ego Casha.

Dłuższą drogę muszą natomiast przebyć: Bologna Łukasza Skorupskiego, Panathinaikos Ateny Karola Świderskiego oraz PAOK Saloniki Tomasza Kędziory. Te trzy zespoły o wejście do 1/8 finału walczą w barażach.

W gronie 16 najlepszych drużyn znalazło się osiem zespołów, które wywalczyły awans dzięki czołowym lokatom w tabeli ligowej, oraz ośmiu zwycięzców par 1/16 finału. W puli zespołów znajdują się: Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, AS Roma, SC Braga, SC Freiburg, AS Roma, a także zwycięzcy dwumeczów: SK Brann - Bologna, Dinamo Zagrzeb - KRC Genk, Fenerbahce - Nottingham Forest, PAOK Saloniki - Celta Vigo, Celtic Glasgow - VfB Stuttgart, LOSC Lille - Crvena Zvezda Belgrad, Łudogorec Razgrad - Ferencvaros oraz Panathinaikos Ateny - Viktoria Pilzno.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy?

Losowanie Ligi Europy odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 13.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.