Już w najbliższy piątek odbędzie się losowanie par 1/8 finału Ligi Konferencji. Tego dnia poznamy nie tylko rywali polskich zespołów, ale także pełną drabinkę pucharową dalszej części turnieju.

Częstochowianie uniknęli gry w barażach o 1/8 finału. W fazie ligowej zajęli bowiem drugie miejsce, tuż za francuskim RC Strasbourg. Dzięki tej lokacie, podopieczni Łukasza Tomczyka zapewnili sobie bezpośrednią przepustkę do tej rundy zmagań.

Jagiellonia i Lech wciąż czekają natomiast na swoje mecze rewanżowe w barażach o 1/8 finału. W znacznie trudniejszej sytuacji są Białostoczanie, bo w pierwszym starciu, w Białymstoku, Fiorentina wygrała 3:0. Pozornie łatwiejsze zadanie ma natomiast Lech, który w wyjazdowym spotkaniu z fińskim KuPS Kuopio wygrał 2:0.

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35.

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

W gronie 16 najlepszych drużyn znalazło się osiem zespołów, które wywalczyły awans dzięki czołowym lokatom w tabeli ligowej, oraz ośmiu zwycięzców par 1/16 finału. W puli zespołów znajdują się: RC Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Ateny, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Szachtar Donieck, FSV Mainz 05, AEK Larnaka, a także zwycięzcy dwumeczów: Lech Poznań - KuPS Kuopio, Noah Erywań - AZ Alkmaar, Sigma Ołomuniec - FC Lausanne-Sport, HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace, KF Drita - NK Celje, Jagiellonia Białystok - Fiorentina, Omonia Nikozja - HNK Rijeka oraz Shkendija Tetovo - Samsunspor.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Konferencji UEFA?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.